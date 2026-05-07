بين 250 بحثاً دولياً.. مبتعث جامعة الملك عبدالعزيز يحصد جائزة أفضل بحث عن فئة طلاب الدراسات العليا في طب الأسنان باليابان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​حقق الباحث السعودي المبتعث من جامعة الملك عبدالعزيز، فيصل بن تركي الغامدي، إنجازاً علمياً جديداً بفوزه بجائزة "أفضل بحث عن فئة طلاب الدراسات العليا"، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الاجتماع العلمي الـ25 للجمعية اليابانية لعلوم طب الأسنان (JADS 2025)، بمشاركة نحو 250 بحثاً من مختلف الجامعات والمعاهد البحثية الدولية الذي أقيم في مدينة يوكوهاما اليابانية.

​وجاء فوز الغامدي، طالب الدكتوراه في معهد طوكيو للعلوم (جامعة طوكيو للطب وطب الأسنان سابقاً)، عن بحثه المتخصص في علاج عصب وجذور الأسنان، والذي ركز على توظيف دواء "الميتفورمين" للحد من تآكل عظام الفك وتسريع التئام الآفات حول جذور الأسنان.

​احتفت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان بتميز المبتعث الدكتور فيصل بن تركي الغامدي، عقب تحقيقه إنجازاً علمياً في مؤتمر (JADS 2025) بمدينة يوكوهاما، واستقبل السفير الدكتور غازي بن زقر المبتعث الدكتور الغامدي لتهنئته بهذا التفوق، فيما خصصت السفارة عبر حسابها الرسمي سلسلة من المنشورات التي تبرز النجاح وتؤكد دعم المملكة لأبنائها المبدعين في الخارج.

​وكشفت نتائج الدراسة عن قدرة دواء "الميتفورمين" على ضبط الاستجابة المناعية للجسم وتثبيط الخلايا الآكلة للعظم (Osteoclasts)، مما يحد من تآكل عظام الفك الناتج عن الالتهابات الحادة حول جذور الأسنان. ويفتح هذا التوجه آفاقاً جديدة في العلاجات الموضعية المساندة، حيث سيفتح الطريق أمام تطبيق العلاج بشكل سريري في عيادات الأسنان أثناء المعالجة اللبية أو التعامل مع خراجات الأسنان بعد اكتمال التجارب المخبرية ونجاحها من خلال حقن التجويف البطني (الصفاق) للفئران ومن ثم تطويره لتطبيقه بشكل موضعي.

​وأوضح الباحث فيصل الغامدي أن الدراسة ركزت على مسار RANKL المسؤول عن تنشيط تآكل العظم، مؤكداً أن القيمة العلمية تكمن في التحول من مجرد مكافحة البكتيريا إلى التحكم في استجابة الجسم الالتهابية، حيث يسهم التوظيف التقني في تطوير حقن التجويف البطني (الصفاق) أو أدوية موضعية تسهل وصولها لقنوات الجذر أو وضعها داخل قناة الجذر لتسريع الالتئام، مما يحد من تآكل عظام الفك ويقلل الحاجة للتدخلات الجراحية المعقدة أو خلع الأسنان، ويحافظ على سلامة العظام من التآكل الناتج عن التسوس العميق.

​وشدد "الغامدي" على ضرورة الوعي بأن ألم الأسنان المزمن قد يخفي وراءه التهاباً عظمياً يستوجب التدخل المبكر، محذراً من أن اختفاء الألم لا يعني بالضرورة شفاء الالتهاب، بل قد يكون مؤشراً على استمرار تآكل العظم في صمت، مما يجعل المتابعة الدورية بالأشعة ضرورة قصوى للحفاظ على الصحة العامة.

​يذكر أن الغامدي مبتعث من كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز، ويتابع حالياً برنامج دكتوراه الفلسفة في علوم طب الأسنان مع تدريب سريري متقدم في علاج عصب وجذور الأسنان في اليابان. ويعد مؤتمر الاجتماع العلمي الذي أقيم في مركز "Pacifico Yokohama" من أبرز المحافل العلمية التي تجمع نخبة الباحثين لتطوير حلول علاجية سريرية مبتكرة.