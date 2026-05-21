I-ONE يطلق تقنية تصوير جزيئي متقدمة تدعم قرارات علاج سرطان الثدي

في خطوة طبية مبتكرة تعزز حضور تقنيات الطب الدقيق في المملكة، أعلن مركز I-ONE للتصوير الجزيئي، التابع لشركة وادي جدة، بدء استقبال الحالات لإجراء فحص ¹⁸F-FES PET/CT وPET/MRI، وهي تقنية تصوير جزيئي متقدمة تدعم التقييم السريري لحالات سرطان الثدي المعتمد على مستقبلات الإستروجين.
ويمنح الفحص الأطباء قدرة أوسع على تقييم مستقبلات الإستروجين الوظيفية في كامل الجسم ~عبر تصوير غير تداخلي~، بما يساعد في دعم القرار العلاجي للحالات المناسبة، خصوصًا عند صعوبة إجراء الخزعة أو عدم وضوح نتائج الفحوصات التقليدية.
وتبرز أهمية هذه التقنية في كونها تضيف بُعدًا وظيفيًا للتصوير الطبي، إذ لا تكتفي بإظهار مواضع المرض، بل تسهم في فهم نشاط مستقبلات الإستروجين، بما يدعم مسارات العلاج الهرموني والطب الدقيق.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار جهود وادي جدة وشركاتها التابعة في دعم الابتكار الصحي، وتبني حلول التصوير الجزيئي المتقدمة، بما يعزز جودة التشخيص ويدعم التحول نحو رعاية صحية أكثر دقة وارتباطًا باحتياجات المرضى.
