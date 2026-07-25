أخبار من السعودية.. بالموعد والأماكن.. أمطار غزيرة وبرد ورياح قوية تضرب محافظات في عسير

طقس عسير اليوم

طقس السعودية

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير.وتشمل محافظات سراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة والربوعة والفرشة.وأشار إلى أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.كان المركز الوطني للأرصاد، كشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من 5 مناطق.ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.وتشمل، نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.