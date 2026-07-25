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أخبار من السعودية.. بالموعد والأماكن.. أمطار غزيرة وبرد ورياح قوية تضرب محافظات في عسير

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واس - أبهـا  0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. بالموعد والأماكن.. أمطار غزيرة وبرد ورياح قوية تضرب محافظات في عسير 1/2
  • أخبار من السعودية.. بالموعد والأماكن.. أمطار غزيرة وبرد ورياح قوية تضرب محافظات في عسير 2/2

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون أمطار غزيرة على منطقة عسير.
وتشمل محافظات سراة عبيدة وظهران الجنوب والحرجة والربوعة والفرشة.

طقس عسير اليوم

وأشار إلى أن الحالة يصاحبها رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة مساءً.

طقس

كان المركز الوطني للأرصاد، كشف عن حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من أمطار رعدية ورياح نشطة على أجزاء من 5 مناطق.
ولا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق.
وتشمل، نجران، جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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