أخبار من السعودية.. «بيئة مكة» تستعرض إجراءات تأمين الآبار المهجورة وآليات الإنقاذ

الآبار المهجورة والمكشوفة

نظام الاتصالات الموحد

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - بالتزامن مع اليوم العالمي للغرق الذي يُصادف الخامس والعشرين من يوليو من كل عام، نظّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل لرفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الآبار المهجورة والمكشوفة.احتضن الورشة مقر فرع الوزارة في برج دلة بمحافظة جدة، بحضور مساعد المدير العام للدعم والتمكين المهندس هاني الميموني.ونُفِّذت الورشة ممثلةً في إدارة الخدمات المساندة - قسم الدعم والمساندة (العناية بالموظفين)، وبمشاركة إدارة الرقابة والامتثال، وبالتعاون مع مستشفى أندلسية جدة، بحضور عدد من المختصين ومسؤولي الفرع ومكاتبه بالمحافظات.وأوضح المختصون خلال الورشة أهمية التعامل الحذر مع الآبار المهجورة والمكشوفة، مشيرين إلى أنها تمثل خطراً على السلامة العامة لا سيما في فترة الصيف وكثرة المتنزهين في ضواحي المدن والمحافظات.كما استعرضوا الاشتراطات التي تُلزم أصحاب الآبار بتنفيذ المتطلبات الفنية اللازمة لضمان عدم تركها مكشوفة، فضلاً عن آلية التعامل مع حالات الغرق والخطوات الإسعافية الأولية التي تسهم في إنقاذ المصاب والحد من المضاعفات.وأكد مدير عام الفرع المهندس وليد آل دغيس أن الفرع يستقبل البلاغات عبر نظام الاتصالات الموحد 911 ونظام "بلّغ" التابع للوزارة للتعامل الفوري معها.وبيّن أن الوزارة تُلزم أصحاب الآبار بإنشاء سياج ورقبة خرسانية حول البئر، وفي حال غياب المالك تتولى الوزارة بالتعاون مع الجهات المختصة ردمها وإزالة ما تمثله من خطر حفاظاً على سلامة المجتمع.