شكرا لقرائتكم خبر «قاصد الذكية» تدشّن منظومة ذكية لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن ورفع الكفاءة التشغيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في مشهد يعكس تسارع التحول الرقمي الذي تشهده منظومة الحج والعمرة، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، تتواصل الجهود لتسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن، بما يضمن الارتقاء بجودة الخدمات وتحسين تجربة الحجاج ورفع مستويات الكفاءة والسلامة. وفي هذا الإطار، دشّنت شركة «قاصد» منظومتها التقنية المتقدمة «قاصد الذكية» لخدمة حجاج الداخل، خلال مؤتمر صحفي أقيم بمقر الشركة في حي النسيم بمكة المكرمة.

وتهدف الخدمة الجديدة، التي تمثل نموذجًا تقنيًا متقدمًا، إلى تطوير رحلة الحاج ورعايته ورفع الكفاءة التشغيلية للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية الحديثة، امتدادًا لإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اعتبار هذا العام عامًا للذكاء الاصطناعي.

وتضم المنظومة مساعدًا افتراضيًا للمناسك، ونظامًا ذكيًا لإدارة التفويج، وخدمات لمتابعة الحالات الصحية للحجاج، وإدارة الحجاج التائهين، إلى جانب لوحات تشغيلية لحظية تسهم في رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين تجربة الحاج، بما يدعم اتخاذ قرارات دقيقة تستند إلى البيانات الفعلية واللحظية.

وشهد التدشين حضور عدد من الإعلاميين والصحفيين وممثلي المنصات الإعلامية والقنوات الرقمية المتخصصة، إلى جانب مهتمين بقطاع التقنية والابتكار والحج والعمرة، حيث استعرضت الشركة دور التطبيق الذي يربط الحاج بخاتم ذكي يُرتدى في الإصبع ويتصل مباشرة بالمنصة، بوصفه حلًا تقنيًا مبتكرًا يسهم في إدارة وتحسين تجربة ضيوف الرحمن باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إبراز الرؤية المستقبلية للمشروع ودوره في دعم التحول الرقمي ورفع جودة الخدمات المقدمة للحجاج.

وأكدت الإدارة التنفيذية للشركة خلال كلمتها بالمؤتمر أن منظومة «قاصد الذكية» تمثل نقلة نوعية في تقديم الحلول التقنية الذكية لخدمة ضيوف الرحمن، موضحة أن المنصة تعتمد على أنظمة متقدمة لتحليل البيانات اللحظية وإدارة الحشود وتعزيز سرعة الاستجابة الميدانية، بما يسهم في تحسين الكفاءة التشغيلية ورفع مستوى السلامة والراحة للحجاج.

وتضمن برنامج المؤتمر استقبال الإعلاميين وتسجيل حضورهم، أعقب ذلك كلمة الإدارة التنفيذية، ثم عرض تفصيلي للحلول الذكية والمنصة، واستعراض لأبرز الخدمات التقنية والمزايا التشغيلية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب فتح المجال أمام الصحفيين والإعلاميين لطرح أسئلتهم واستفساراتهم.

كما شهد المؤتمر عرضًا مرئيًا تعريفيًا بالمشروع داخل صالة العرض، إضافة إلى تنظيم جولة تعريفية للحضور، استعرضت خلالها الشركة أبرز خدماتها وبرامجها التشغيلية والحلول التقنية المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن وآليات العمل المتبعة في تطوير تجربة الحجاج ورفع كفاءة الأداء التشغيلي.

واختُتم المؤتمر بإجراء اللقاءات والتصريحات الإعلامية الجانبية والتقاط الصور التذكارية مع الحضور، وسط إشادة بالمبادرات التقنية الحديثة التي تسهم في دعم منظومة الحج والعمرة وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.