مطوفي الدول العربية تعلن عن نجاح تصعيد ونفرة حجاجها بنجاح وفي وقت قياسي 

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقر قرابة 150 ألف حاج تابعين لمطوفي حجاج الدول العربية (أشرقت) بذراعيها إكرام الضيف ورحلات ومنافع صباح الأربعاء في مشعر منى بعد أن وقفوا على صعيد عرفات الطاهر، ونفروا مساءا إلى مزدلفة بكل سلاسة ويسر وسهولة ثم اتجهوا إلى منى صباح الأربعاء.

وهيأت مطوفي الدول العربية من خلال ذراعيها إكرام ورحلات مخيماتها لاستقبال الحجاج القادمين من قرابة 75 دولة ويمثلون قارات العالم في مشعر منى وزودتها بكل الخدمات اللازمة ، من مطابخ حديثة لكل مركز خدمة استعداداً لاستقبال الحجاج يوم العاشر في منى لقضاء أيام التشريق.

وجهزت مطوفي حجاج الدول العربية في مشعر عرفات مساحة 187233 ألف متر مربع تحوي قرابة 737 خيمة كبيرة لتسكين حجاجها حاج مقسمة على 561 مخيم لإكرام الضيف على مساحة 136383 ألف متر مربع ، و 176 خيمة كبيرة لرحلات ومنافع على مساحة 50850 ألف متر مربع بعد استلام المواقع من مكاتب شؤون الحجاج وتجهيزها بأرقى وأجود الخدمات.

وفي مشعر منى تم تهيأت 2584 خيمة على مساحة 138252 ألف متر مربع ، منها 1893 خيمة لإكرام الضيف على مساحة 101442 ألف متر مربع ، و 691 خيمة لرحلات ومنافع على مساحة 36810 ألف متر مربع.

في المقابل وللعام الثاني على التوالي جهزت ( أشرقت ) برج من أبراج مدانة بخدمات فندقية مميزة لتسكين وخدمة حجاج فئة B2C البالغ عددهم قرابة 2500 حاج قادمين من كل دول العالم.

واستعانت مطوفي حجاج الدول العربية بذراعيها بقرابة 1662 حافلة لنقل حجاجها في النفرة من مشعر عرفات إلى مزدلفة منها 1442 حافلة لإكرام الضيف و 240 حافلة لرحلات ومنافع ، واقتصر المنتقلون عن طريق قطار المشاعر على 931 حاج من إكرام الضيف من حجاج فئة الحج المباشر ، واستفاد الحجاج من النقل الترددي ، ونظام الرد الواحد والردين.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة مطوفي حجاج الدول العربية ( أشرقت ) أ. محمد معاجيني على إتمام عملية التصعيد من منى ومكة لعرفات صباح يوم التاسعة بنجاح ثم النفرة من عرفات إلى مزدلفة ثم إلى منى في وقت قياسي ، مشيرا إلى أن العملية تمت بسلاسة كبيرة وإنسابية ووسط منظومة متكاملة من الخدمات لراحة وسلامة ضيوف الرحمن بإشراف مباشر من وزارة الحج والعمرة وبتعاون كل الجهات ذات العلاقة العاملة في موسم الحج.

من جهته شدد الرئيس التنفيذي لرحلات ومنافع أ. محمد الخزامي على أنهم حرصوا على توفير جميع سبل الراحة للحجاج من أماكن النوم والراحة والمأكل والمشرب وتقديمها بأفضل طريقة ممكنة، مع الأخذ في الاعتبار جميع الاشتراطات التي وضعت من الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الحج والعمرة، ووزارة الصحة، والمديرية العامة للدفاع المدني، وغيرها من الجهات ذات العلاقة حرصاً على سلامة وأمن وصحة وراحة ضيوف الرحمن من الحجاج العرب.

فيما كشف الرئيس التنفيذي لإكرام الضيف أ. سعودي عيد عن إطلاقهم العديد من البرامج والمبادرات التي تهدف لتوفير أجود الخدمات وأرقاها وإثراء رحلة الحاج لتحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية توجيهات القيادة الحكيمة التي وضعت تجويد الخدمة وتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام كهدف رئيسي يسعى الجميع لتحقيقه حتى يؤدي الحجاج نسكهم ويعودوا إلى بلادهم سالمين غانمين.