شكرا لقرائتكم خبر عودة الضب بالعلا.. مؤشر تعاف بيئي تقوده المحميات ويعززه الوعي المجتمعي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل الضب حضورا متناميا في البيئات الطبيعية بمحافظة العلا خلال السنوات الأخيرة، في مؤشر ميداني يعكس تحسن الحالة البيئية ونجاح برامج الحماية، بعد فترة تراجع ارتبطت بعوامل الصيد، وتذبذب الظروف المناخية.

وفي محمية شرعان الطبيعية، التي تمتد على مساحة تقارب 1540 كلم2، رصدت زيادة ملحوظة في أعداد الضبان، نتيجة تطبيق إجراءات متكاملة شملت حماية الأنواع المهددة، وإعادة توطينها، وتأهيل الموائل الطبيعية، والحد من تأثير الأنشطة البشرية على التوازن البيئي.

وامتدت مؤشرات التعافي إلى خارج نطاق المحميات، إذ لوحظ انتشار الضب في مواقع متعددة من العلا، في دلالة على استعادة جزء من التوازن الطبيعي، وفاعلية الجهود المبذولة في إدارة البيئة وتنميتها وفق منهج مستدام.

وبرز الوعي المجتمعي بوصفه عاملا داعما لنجاح هذه الجهود، من خلال الالتزام بالأنظمة البيئية، وتراجع ممارسات الصيد غير النظامي، إلى جانب التفاعل مع المبادرات التوعوية التي تستهدف ترسيخ ثقافة حماية الحياة الفطرية.