شكرا لقرائتكم خبر «الحميض» و«الحمصيص».. إرث البادية الغذائي وقيمة النباتات البرية في ذاكرة الأجيال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد نبات «الحميض» و«الحمصيص» من النباتات البرية التي ارتبطت بالموروث الغذائي في الجزيرة العربية، وشكل عبر عقود طويلة أحد المكونات الغذائية المعروفة لدى سكان البادية، الذين اعتمدوا عليه ضمن الأطعمة الموسمية التي تنبت مع مواسم الأمطار في البيئات الصحراوية والبرية. ويعرف الحميض علميا باسم (Rumex vesicarius)، فيما يطلق عليه في اللغة العربية الفصحى اسم «الحماض»، ويتميز بمذاقه الحامض القريب من نكهة الليمون، وهي الصفة التي اشتق منها اسمه، وينطق عامة الناس اسمه بالحميض بكسر الحاء وتشديد الميم. وينقسم النبات إلى نوعين رئيسين؛ أولهما الحميض المعروف الذي ينمو في المناطق الحجرية والسهول والأراضي الصخرية ومجاري السيول، فيما يعرف النوع الآخر باسم «الحمصيص»، ويكثر ظهوره في البيئات الرملية، ويتميز النبات بأوراقه الخضراء الشاحبة ذات الشكل البيضاوي أو المثلث المائل إلى الشكل القلبي، كما تحمل ثماره ألوانا تتدرج بين الأبيض والوردي الشفاف، ويصل ارتفاعه في العادة إلى نحو 30 سم. وأكد مختصون في النباتات البرية أن الحميض يتمتع بقيمة غذائية عالية، إذ تحتوي أوراقه على مستويات جيدة من البوتاسيوم والألياف الغذائية والمغنيسيوم، إلى جانب غناه بفيتاميني (أ) و(ج)، ومضادات الأكسدة التي تسهم في دعم الصحة العامة وتعزيز وظائف الجسم. ويستخدم الحميض في عدد من الأطباق التقليدية والشعبية، حيث يؤكل طازجا أو يضاف إلى السلطات والحساء والصلصات، كما يدخل في إعداد بعض المشروبات العشبية، مستفيدا من نكهته المميزة وقيمته الغذائية.

ويمثل الحميض والحمصيص جزءا من ذاكرة الغذاء التقليدي لدى البادية خاصة، إذ ارتبطا بأنماط الحياة القديمة التي اعتمدت على الاستفادة من النباتات البرية الموسمية، ليبقيا اليوم شاهدين على جانب من التراث الغذائي المحلي الذي توارثته الأجيال، وأحد النباتات التي ما زالت تحظى باهتمام المهتمين بالنباتات البرية والأطعمة التراثية.