شكرا لقرائتكم خبر 30 ألف شتلة ورد تزين حديقة الزهور بمتنزه الأمير حسام بالباحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، بالتعاون مع أمانة منطقة الباحة، أعمال تطوير وتجميل وتأهيل حديقة الزهور بمتنزه الأمير حسام بن سعود بمدينة الباحة، ضمن الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم صيف الباحة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة المهندس فهد بن مفتاح الزهراني، أن الأعمال شملت تجهيز الموقع وزراعة نحو 30,000 شتلة من الورود المتنوعة؛ بهدف تعزيز المشهد الحضري وإبراز الجوانب الجمالية للمتنزه، وتهيئة بيئة ترفيهية وسياحية جاذبة للأهالي والزوار خلال الموسم السياحي.

وأشار إلى أن المشروع يأتي امتدادا للدعم والاهتمام اللذين توليهما القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ وبتوجيهات ومتابعة من أمير المنطقة؛ للارتقاء بجودة الحياة وتحسين المشهد الحضري، وتعزيز المقومات السياحية والبيئية التي تتميز بها منطقة الباحة، مؤكدًا أن التعاون بين الجهات الحكومية يعكس مستوى التكامل في تنفيذ المبادرات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز مكانة المنطقة وجهة سياحية وطبيعية جاذبة.