شكرا لقرائتكم خبر 800 ألف زائر في ختام «موسم العرمة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية انتهاء فعاليات «موسم العرمة» في نسخته الخامسة، الذي أقيم على مدى 6 أشهر في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية، وسط إقبال واسع من الزوار والزائرات من داخل المملكة وخارجها.

وأوضحت الهيئة أن الموسم شهد حضورا لافتا، حيث تجاوز عدد الزوار أكثر من 800 ألف زائر وزائرة، بمشاركة 14 مقدما للخدمة السياحية، وتضمن 14 نشاطا وتجربة متنوعة، وأسهم في توفير نحو 84 فرصة عمل، ودعم المجتمع المحلي والصناعات المرتبطة بالسياحة البيئية، بما يعزز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية في نطاق المحميتين.

وبينت أن إقامة «موسم العرمة» خلال فصول الخريف والشتاء والربيع، وما تشهده هذه الفترات من اعتدال في الأجواء وتزايد معدلات هطول الأمطار وازدهار الغطاء النباتي، أسهم في تهيئة بيئة مثالية للأنشطة السياحية البيئية، فيما شملت باقات الموسم تجارب متنوعة مثل المشي الخلوي، وتأمل النجوم، وركوب الإبل والخيل والدراجات الهوائية، إلى جانب رحلات التنزه والاستكشاف، في بيئة طبيعية تجمع بين تنوع التضاريس وهدوء المكان، بما عزز تجربة الزوار ورفع من جاذبية الموسم.ويأتي «موسم العرمة» بوصفه أحد النماذج السياحية البيئية البارزة، إذ أسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية، وتمكين المجتمع المحلي، وإبراز الهوية الثقافية المرتبطة بالمحميتين، بما يعزز مكانته كوجهة سياحية مستدامة.

وأكدت الهيئة أن التحضيرات الأولية للنسخة السادسة من «موسم العرمة» ستنطلق وفق مستهدفات تطويرية شاملة، ترتكز على توسيع نطاق التجارب البيئية والسياحية، ورفع جودة الخدمات والبنية التشغيلية، واستحداث برامج نوعية تعزز ارتباط الزوار بالطبيعة والإرث الثقافي للمحميتين، بما يسهم في ترسيخ مكانته كوجهة وطنية رائدة للسياحة البيئية المستدامة.

يذكر أن «موسم العرمة» سجل خلال مواسمه السابقة حضورا تراكميا ما يقارب مليوني زائر وزائرة، ما يعكس تنامي الإقبال على السياحة البيئية في المملكة، ويبرز ما تزخر به محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية من مقومات طبيعية وتضاريس فريدة، تشمل سلسلة جبال العرمة وروضة خريم، أسهمت في ترسيخ مكانة الموسم كأحد أبرز مواسم السياحة البيئية في المملكة.