المتنزهات البرية في مكة المكرمة.. وجهات طبيعية تعزز الوعي البيئي وتستقطب الزوار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشكل المتنزهات البرية في مكة المكرمة متنفسا طبيعيا ومقصدا مفضلا للأهالي والزوار، لما تتمتع به من مقومات بيئية وتضاريس متنوعة تجمع بين الجبال والأودية والغطاء النباتي، وتسهم في تعزيز جودة الحياة وترسيخ مفاهيم المحافظة على البيئة، تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للبيئة الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام. وتشهد هذه المواقع الطبيعية إقبالا متزايدا من الزوار خلال الإجازات والعطل الأسبوعية، إذ توفر بيئة مناسبة للتنزه وممارسة الأنشطة الخارجية والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية، إلى جانب دورها في نشر الثقافة البيئية وتعزيز الوعي بأهمية المحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الحيوي. وتبرز في مكة المكرمة العديد من المتنزهات والأودية الطبيعية التي أصبحت وجهات مفضلة لعشاق الطبيعة والرحلات البرية، من أبرزها وادي المغمس الذي يتميز بتضاريسه الطبيعية واتساع مساحاته المفتوحة، ووادي نعمان الذي يعد من الأودية المعروفة في المنطقة بما يضمه من مقومات طبيعية متنوعة، إلى جانب منطقة عين شمس التي تشكل إحدى الوجهات البرية التي يقصدها الزوار للاستمتاع بالأجواء الطبيعية والهدوء بعيدا عن صخب المدينة. وتولي الجهات المعنية بالبيئة والغطاء النباتي اهتماما كبيرا بهذه المواقع من خلال تنفيذ برامج التشجير وتنمية الغطاء النباتي والمحافظة على الموارد الطبيعية، إلى جانب تكثيف الحملات التوعوية الهادفة إلى تعزيز السلوكيات البيئية الإيجابية والحد من الممارسات التي قد تؤثر على البيئة ومكوناتها الطبيعية.

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