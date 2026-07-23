أخبار من السعودية.. "البيئة" تصدر دليل المبيدات الزراعية 2026 لضمان الاستخدام الآمن

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - أصدرت وزارة البيئة والمياه والزراعة دليل المبيدات الزراعية (1448هـ - 2026م)، لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وتنظيم تسجيلها وتداولها وفق اللوائح والأنظمة المعتمدة في المملكة، بما يعزز حوكمة القطاع ويرسخ أفضل الممارسات العلمية والتنظيمية.

وأوضحت الوزارة أن الدليل يُعد مرجعًا وطنيًا شاملًا لتنظيم تداول واستخدام المبيدات الزراعية، ويهدف إلى توفير قوائم محدثة بالمبيدات المسجلة والمصرح بها، وتوضيح المبيدات المقيدة والمحظورة، ونشر إرشادات الاستخدام الآمن وفترات الأمان، بما يسهم في حماية الصحة العامة والبيئة، ودعم المزارعين والمستفيدين بالمعلومات العلمية المتعلقة بالآفات الزراعية وطرق المكافحة المتكاملة. التعاريف والمصطلحات المعتمدة وأكدت الوزارة أن الدليل يضم محتوى علميًا وتنظيميًا متكاملًا يشمل التعاريف والمصطلحات المعتمدة، وبيانات ملصق المبيد، إلى جانب قوائم تفصيلية لأنواع المبيدات الحشرية، العناكبية، النيماتودية، الفطرية، والعشبية.

إضافة إلى منظمات النمو النباتية، الأعداء الحيوية، والمواد الناشرة، وأنماط الاستعمال، ومعدلات الاستخدام، وفترات الأمان (ما قبل الحصاد)، والأسماء التجارية للمبيدات المسجلة.

إلى جانب قوائم المبيدات المقيدة والمحظورة، بما يعزز امتثال المستخدمين للتعليمات الفنية والتنظيمية. تطوير منظومة إدارة المبيدات الزراعية وأشارت الوزارة إلى أن الدليل يأتي امتدادًا لجهود تطوير منظومة إدارة المبيدات الزراعية، والانتقال إلى نهج علمي قائم على إدارة المخاطر وترشيد الاستخدام، بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، ويسهم في استدامة الإنتاج الزراعي، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من المخاطر الصحية والبيئية.

وأكدت أهمية التحقق من بيانات ملصق المبيد ورقم التسجيل المعتمد، والالتزام بالتعليمات وفترات الأمان قبل استخدام المبيدات أو حصاد المحاصيل.

وللاطلاع على دليل المبيدات الزراعية (1448هـ - 2026م)، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني عبر هذا الرابط.