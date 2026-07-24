أخبار من السعودية.. "الشؤون الدينية" تدعو قاصدي الحرمين إلى الالتزام بآداب يوم الجمعة

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 01:40 صباحاً كتب شريف احمد - دعت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي عموم المصلين وقاصدي الحرمين الشريفين إلى ضرورة التحلي بآداب يوم الجمعة، والالتزام الكامل بالتوجيهات الشرعية والإرشادات التنظيمية التي تضمن تعزيز السكينة والخشوع، وتهيئة بيئة تعبدية آمنة ومنظمة في رحاب المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكدت الرئاسة أهمية الحرص على التبكير إلى صلاة الجمعة والإنصات التام للخطبة، مع مراعاة المحافظة على الهدوء وتجنب مزاحمة المصلين والإفساح لرواد المسجدين الشريفين، مشيرة في الوقت ذاته إلى أهمية الالتزام بالنظافة العامة والتقيد بتعليمات الجهات المختصة، بما يضمن راحة قاصدي البيت العتيق والمسجد النبوي ويسهم في انسيابية حركة الجموع. تعظيم شعائر الله وبينت الرئاسة أن التمسك بآداب الجمعة يعكس تعظيم شعائر الله ويجسد القيم الإسلامية السامية في احترام الآخرين والتعاون على البر والتقوى، فضلًا عن دوره المباشر في تمكين المصلين من أداء عباداتهم وسط أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

واختتمت الرئاسة حثها لجميع المصلين والزائرين على مواصلة التعاون والالتزام بالآداب الشرعية والتنظيمية، مؤكدة أن هذا الالتزام يواكب الاهتمام الكبير والعناية الفائقة التي توليها القيادة الرشيدة للحرمين الشريفين وقاصديهما، ويعزز من جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.