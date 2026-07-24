أخبار من السعودية.. "الغذاء والدواء" تمنع أكثر من 301 طن من الأغذية المخالفة في 3 شهور

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 01:40 صباحاً كتب شريف احمد - أكَّدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنها منعت دخول أكثر من 301 طن من المنتجات الغذائية المخالفة إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد ثبوت تلوثها بميكروبات قد تؤدي إلى التسمم الغذائي.

وأوضحت "الغذاء والدواء" أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها الرقابية الرامية إلى حماية صحة المستهلك، وتعزيز الالتزام بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، بما يؤكد فاعلية منظومتها الرقابية في التحقق من سلامة المنتجات الغذائية ويسهم في حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة الغذاء. 17,096 زيارة تفتيشية وفي السياق ذاته، نفذت الهيئة خلال الفترة نفسها 17,096 زيارة تفتيشية على المنشآت الخاضعة لرقابتها، أسفرت عن ضبط 1,960 منشأة مخالفة، و1,016 منتجًا مخالفًا، وذلك ضمن جهودها المستمرة لرفع مستوى الامتثال، والتحقق من التزام المنشآت الواقعة ضمن نطاق إشرافها بالأنظمة واللوائح الفنية المعتمدة، وتعزيز سلامة المنتجات المتداولة في الأسواق.

ولفتت "الغذاء والدواء" إلى ضرورة التقيد بالأنظمة والتشريعات الرسمية، مؤكدة في الوقت ذاته استمرار جهودها الرقابية على المنتجات والمنشآت الخاضعة لإشرافها، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، والتي قد تصل إلى إيقاف النشاط أو السجن أو غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.

كما دعت الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات المرصودة عبر الرقم الموحد 19999.