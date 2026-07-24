الارشيف / اخبار السعوديه

أخبار من السعودية.. مكة المكرمة وجازان الأعلى.. درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة

0 نشر
اليوم - الدمام 0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. مكة المكرمة وجازان الأعلى.. درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة 1/2
  • أخبار من السعودية.. مكة المكرمة وجازان الأعلى.. درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة 2/2

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 29 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة، بينما سجلت مكة المكرمة وجازان أعلى درجات الحرارة بـ 33 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 31 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 33 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.
- الرياض 29 درجة مئوية.
- جدة 32 درجة مئوية.
- أبها 20 درجة مئوية.
- حائل 27 درجة مئوية.
- بريدة 29 درجة مئوية.
- تبوك 26 درجة مئوية.
- الباحة 21 درجة مئوية.
- عرعر 29 درجة مئوية.
- سكاكا 28 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 28 درجة مئوية.
- الطائف 24 درجة مئوية.
- العلا 26 درجات مئوية.
- ينبع 32 درجة مئوية.
- الدوادمي 28 درجة مئوية.
- الخرج 31 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 31 درجة مئوية.
- شرورة 31 درجة مئوية.
- المجمعة 30 درجة مئوية.

- الوجه 27 درجة مئوية.
- رفحاء 28 درجة مئوية.
- القريات 22 درجة مئوية.
- طريف 22 درجة مئوية.
- القنفذة 30 درجة مئوية.
- الأحساء 32 درجة مئوية.
- حفر الباطن 29 درجة مئوية.
- بيشة 28 درجة مئوية.
- السودة 15 درجات مئوية.
- روضة التنهات 32 درجة مئوية.
- صحراء الدهناء 32 درجة مئوية..
- الصمان 32 درجة مئوية.
الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

Advertisements

قد تقرأ أيضا