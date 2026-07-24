أخبار من السعودية.. مكة المكرمة وجازان الأعلى.. درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة

- 1/2
- 2/2
الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - سجلت الدمام 29 درجة مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الخميس/الجمعة، بينما سجلت مكة المكرمة وجازان أعلى درجات الحرارة بـ 33 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 31 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 33 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.
- الرياض 29 درجة مئوية.
- جدة 32 درجة مئوية.
- أبها 20 درجة مئوية.
- حائل 27 درجة مئوية.
- بريدة 29 درجة مئوية.
- تبوك 26 درجة مئوية.
- الباحة 21 درجة مئوية.
- عرعر 29 درجة مئوية.
- سكاكا 28 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 28 درجة مئوية.
- الطائف 24 درجة مئوية.
- العلا 26 درجات مئوية.
- ينبع 32 درجة مئوية.
- الدوادمي 28 درجة مئوية.
- الخرج 31 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 31 درجة مئوية.
- شرورة 31 درجة مئوية.
- المجمعة 30 درجة مئوية.
- الوجه 27 درجة مئوية.
- رفحاء 28 درجة مئوية.
- القريات 22 درجة مئوية.
- طريف 22 درجة مئوية.
- القنفذة 30 درجة مئوية.
- الأحساء 32 درجة مئوية.
- حفر الباطن 29 درجة مئوية.
- بيشة 28 درجة مئوية.
- السودة 15 درجات مئوية.
- روضة التنهات 32 درجة مئوية.
- صحراء الدهناء 32 درجة مئوية..
- الصمان 32 درجة مئوية.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 31 درجة مئوية.
- مكة المكرمة 33 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 32 درجة مئوية.
- الرياض 29 درجة مئوية.
- جدة 32 درجة مئوية.
- أبها 20 درجة مئوية.
- حائل 27 درجة مئوية.
- بريدة 29 درجة مئوية.
- تبوك 26 درجة مئوية.
- الباحة 21 درجة مئوية.
- عرعر 29 درجة مئوية.
- سكاكا 28 درجة مئوية.
- جازان 33 درجة مئوية.
- نجران 28 درجة مئوية.
- الطائف 24 درجة مئوية.
- العلا 26 درجات مئوية.
- ينبع 32 درجة مئوية.
- الدوادمي 28 درجة مئوية.
- الخرج 31 درجة مئوية.
- وادي الدواسر 31 درجة مئوية.
- شرورة 31 درجة مئوية.
- المجمعة 30 درجة مئوية.
- الوجه 27 درجة مئوية.
- رفحاء 28 درجة مئوية.
- القريات 22 درجة مئوية.
- طريف 22 درجة مئوية.
- القنفذة 30 درجة مئوية.
- الأحساء 32 درجة مئوية.
- حفر الباطن 29 درجة مئوية.
- بيشة 28 درجة مئوية.
- السودة 15 درجات مئوية.
- روضة التنهات 32 درجة مئوية.
- صحراء الدهناء 32 درجة مئوية..
- الصمان 32 درجة مئوية.