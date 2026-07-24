أخبار من السعودية.. الأردن: هجوم الحوثي على السفينة السعودية يهدد أمن الملاحة البحرية

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 12:28 صباحاً كتب شريف احمد - أدان الأردن الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي واستهدف سفينة سعودية في أثناء عبورها البحر الأحمر، وعدّ ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، وتهديدًا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان اليوم الخميس، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها.
قال مصدر مسؤول في هيئة النقل إن السفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، ما تسبب في حريق بمقدمة السفينة.
ونقلت قناة الإخبارية عن المصدر تأكيده على سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وأكد أن هذه الاستهدافات تنتهك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في بيان اليوم الخميس، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها.
استهداف سفينة في البحر الأحمر
قال مصدر مسؤول في هيئة النقل إن السفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، ما تسبب في حريق بمقدمة السفينة.
ونقلت قناة الإخبارية عن المصدر تأكيده على سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وأكد أن هذه الاستهدافات تنتهك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.