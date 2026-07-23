أخبار من السعودية.. الكويت: هجوم الحوثي على السفينة السعودية انتهاك صارخ للقانون الدولي

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي على سفينة سعودية في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، في انتهاك صارخ للقانون الدُّوَليّ وتهديد مباشر لأمن وحرية الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السُّعُودية، ووقوفها إلى جانبها ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددة على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.
ونقلت قناة الإخبارية عن المصدر تأكيده على سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وأكد أن هذه الاستهدافات تنتهك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.
وأكدت وزارة الخارجية الكويتية -في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية- تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السُّعُودية، ووقوفها إلى جانبها ودعمها للإجراءات كافة التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها، مشددة على رفض دولة الكويت لأي ممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.
كما شددت على ضرورة الوقف الفوري لهذه الاعتداءات والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات الدولية.
استهداف سفينة في البحر الأحمرفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في هيئة النقل إن السفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، ما تسبب في حريق بمقدمة السفينة.
ونقلت قناة الإخبارية عن المصدر تأكيده على سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وأكد أن هذه الاستهدافات تنتهك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.