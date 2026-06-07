شكرا لقرائتكم خبر حي حراء الثقافي يستقطب ضيوف الرحمن بتجارب تفاعلية تثري رحلتهم الإيمانية والمعرفية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد حي حراء الثقافي بمكة المكرمة إقبالا متزايدا من ضيوف الرحمن القادمين من مختلف دول العالم، الذين يتوافدون إلى الحي للاستمتاع بتجارب ثقافية وإثرائية متكاملة تسهم في تعزيز رحلتهم الإيمانية، وتمنحهم فرصة للتعرف على جوانب من التاريخ الإسلامي والحضارة الإنسانية بأساليب حديثة تجمع بين المعرفة والتقنية.

ويعد الحي أحد أبرز الوجهات الثقافية في العاصمة المقدسة، إذ يضم مجموعة متنوعة من الأجنحة والمرافق التفاعلية التي تقدم محتوى معرفيا وثقافيا متعدد اللغات، صمم بعناية ليلبي احتياجات الزوار من مختلف الجنسيات والثقافات، ويسهم في إثراء تجربتهم خلال وجودهم في مكة المكرمة. ويستقطب الحي الزوار من خلال مرافقه المتنوعة التي تتيح لهم خوض تجارب تفاعلية تجمع بين العرض البصري والتقنيات الرقمية الحديثة، إلى جانب الأجنحة التعريفية التي تسلط الضوء على القيم الإسلامية والإنسانية، وتبرز جوانب من التاريخ والحضارة الإسلامية بأسلوب معاصر يسهم في ترسيخ المعرفة وتعزيز الوعي الثقافي. ويوفر الحي مساحات مفتوحة ومرافق خدمية متكاملة تمكّن الزوار من قضاء أوقات نوعية في بيئة ثقافية متميزة، إضافة إلى الفعاليات والبرامج الإثرائية التي تقدم بصورة مستمرة، بما يعزز من جاذبية الموقع بصفته وجهة ثقافية ومعرفية لزوار مكة المكرمة. ويحرص ضيوف الرحمن خلال زيارتهم للحي على الاستفادة من التجارب الرقمية والوسائط التفاعلية التي تقدم المعلومات بصورة مبتكرة، وتسهم في نقل المعرفة بأسلوب مشوق يراعي اختلاف اللغات والثقافات، ويترك أثرا معرفيا وإيمانيا لدى الزائر. وأكد عدد من الزوار أن حي حراء الثقافي يمثل إضافة نوعية لرحلتهم إلى مكة المكرمة، لما يوفره من تجارب ثرية تجمع بين الأصالة والابتكار، وتسهم في توسيع مداركهم حول التاريخ الإسلامي والحضارة الإنسانية في أجواء تعليمية وتفاعلية متميزة.