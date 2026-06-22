شكرا لقرائتكم خبر رئيس الصحة والسلامة المهنية بتقني المنطقة: منشآت الطائف استوفت معايير ومتطلبات السلامة الإسعافية المعتمدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس/ محمد سليمان حسين أن منشآت التدريب التقني والمهني بمحافظة الطائف استوفت معايير ومتطلبات السلامة الإسعافية المعتمدة للأماكن العامة من قبل هيئة الهلال الأحمر السعودي.

وأشار إلى أن شهادة الامتثال تعد إحدى المبادرات الرائدة التي تهدف إلى رفع مستوى الجاهزية الإسعافية في المنشآت التدريبية والجهات الحكومية والخاصة، وذلك من خلال تجهيز البيئة بالوسائل اللازمة وتدريب الكوادر على التعامل مع المواقف الطارئة.

وأشار إلى أن من أهداف الحصول على شهادة الامتثال تعزيز ثقافة السلامة الإسعافية داخل الكليات التقنية والمعاهد و بناء بيئة عمل آمنة قادرة على الاستجابة السريعة للطواريء.

الجدير بالذكر أن محافظ الطائف الأمير فواز بن سلطان بن عبدالعزيز كان قد سلم شهادة الامتثال لمنشآت التدريب التقني والمهني بمحافظة الطائف يوم أمس بحضور مدير الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة المهندس حسين بن علي البحيري ومدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف وقيادات المنشآت التدريبية بالمحافظة ورئيس وحدة الصحة والسلامة المهنية بالمنطقة.