شكرا لقرائتكم خبر القصيم تعزز جودة الحياة بـ270 منشأة رياضية و19 ملعبا لكرة القدم لدعم النشاط البدني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل القطاع الرياضي في منطقة القصيم نموا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، مدعوما بالتوسع في البنية التحتية الرياضية وزيادة عدد المنشآت والمرافق المخصصة لممارسة الأنشطة البدنية، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز جودة الحياة ورفع مستوى المشاركة المجتمعية في الرياضة.

وفي هذا الإطار، أنشأت أمانة منطقة القصيم نحو 19 ملعبا لكرة القدم في مدينة بريدة؛ بهدف توفير مرافق رياضية مفتوحة للنشء والشباب، وإيجاد بيئات مناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، بما يسهم في تعزيز الصحة العامة واستثمار أوقات الفراغ في أنشطة مفيدة.

ويأتي انتشار هذه الملاعب ضمن جهود تطوير المرافق البلدية الداعمة للأنشطة الرياضية والمجتمعية، حيث أصبحت تشكل متنفسا مهما للأهالي ومراكز جذب لمختلف الفئات العمرية، فضلا عن دورها في استضافة البطولات والفعاليات الرياضية المحلية التي تسهم في تنشيط الحراك الرياضي بالمجتمع.

وبالتوازي مع ذلك، شهدت المنشآت الرياضية الخاصة توسعا لافتا، إذ بلغ عدد المراكز الرياضية والأكاديميات والأندية الخاصة والمعاهد التدريبية في منطقة القصيم 270 منشأة رياضية وتدريبية، تشمل 170 مركزا رياضيا، و71 أكاديمية رياضية، و24 ناديا رياضيا خاصا، إضافة إلى 5 معاهد تدريبية متخصصة، وذلك بحسب آخر إحصائية أصدرها فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم.

ويعكس هذا التنوع في المنشآت الرياضية اتساع الخيارات المتاحة أمام الراغبين في ممارسة مختلف الألعاب والأنشطة الرياضية، سواء على مستوى اللياقة البدنية أو الرياضات التنافسية، كما يسهم في اكتشاف المواهب الرياضية وتنمية قدراتها من خلال الأكاديميات والبرامج التدريبية المتخصصة. وأسهمت الاستثمارات المتزايدة في القطاع الرياضي في توفير فرص جديدة للنمو الاقتصادي وخلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم رواد الأعمال والمستثمرين العاملين في المجالات المرتبطة بالرياضة والصحة واللياقة البدنية. ويواكب هذا النمو ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية النشاط البدني ودوره في الوقاية من الأمراض المزمنة وتحسين الصحة العامة، الأمر الذي انعكس على زيادة الإقبال على المراكز الرياضية والأندية والأكاديميات، لا سيما بين فئات الشباب والنساء والأطفال.