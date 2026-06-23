شكرا لقرائتكم خبر صيف البحر الأحمر.. فرص سياحية تستحق الاستكشاف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - على امتداد ساحلي يحتوي على 150 شاطئا، ويضم نحو 1150 جزيرة تمثل نحو تسعة أعشار جزر المملكة، يشكل «البحر الأحمر» فرصا صيفية تستحق الاستكشاف، إذ يجتمع تنوعه الفريد من خلال الواجهات البحرية للمدن المطلة عليه، والخلجان البحرية، والجزر الغنية بالتنوع الأحيائي، يقابلها أعماق تحتضن أكثر من 300 نوع من الشعاب المرجانية، وما يزيد على 1200 نوع من الأسماك، ضمن «حيود بحرية» يقدر عمر بعضها بين 5 آلاف و7 آلاف عام.

ويعد التنوع الجغرافي والبيئي الخلاب للبحر الأحمر وعلى اتساع مساحاته أصولا سياحية مستدامة، يبرز من بينها: واجهة محافظة جدة البحرية الحضرية، التي توفر للسائحين أماكن للسباحة، ومسارات للدراجات وأخرى للمشي والأنشطة الرياضية، إلى جانب المقاهي والمطاعم والخدمات العامة. وفي محافظة ينبع، يجد الغواصون وجهة مميزة للغوص بفضل طبيعتها التي تتركز حول الشعاب المرجانية، ومراكز الغوص المتخصصة للهواة والمحترفين، وعند الاتجاه شمالا نحو محافظتي أملج والوجه تتضح معالم البحر الأحمر الزاخرة بجمالها الطبيعي الاستثنائي حيث الجزر البيضاء والمياه الصافية التي جعلتها محل جذب سياحي واستثماري عالمي.

وإلى جنوب البحر الأحمر يأتي أرخبيل فرسان بطبيعته الاستثنائية التي جمعت غابات الشورى القرم وغزال الإدمي النادر، إذ انضمت المحمية عام 2021م إلى شبكة محميات المحيط الحيوي في اليونسكو، إضافة إلى ما تمتلكه من إرث ساحلي من بينه الغوص للبحث عن اللؤلؤ قديما.