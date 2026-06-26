تابع الان خبر المحكمة الفيدرالية في واشنطن تستدعي ولي العهد السعودي للنظر في دعوي تهديد سعد الجبري حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - سعد الجبري ضابط في المخابرات السعودية ، ومدير مكتب ولي العهد السابق محمد بن نايف الذي تم إقصاؤه عن ولاية العهد ، وإستبداله بإبن الملك .

الدعوي القضائية لا تضم محمد بن سلمان وحده ، بل تضم أيضا ١٣ شخصية تم الكشف عن أسماءها صوت وصورة ، بينما تم التحفظ علي ١١ إسم آخرين لأسباب أمنيه .

يدعي سعد الجبري أن محمد بن سلمان خطط لاغتياله ، كما إغتال من قبل عدنان خاشقجي . وأن الشخصيات المدعي عليهم في القضية يمثلون الدفعة الأولي من شركاء الجريمة ، التي تم حصرها بالإسم والعنوان .

وعندما نجا سعد الجبري من محاولة الإغتيال ، هاجر الي كندا ، مؤسسا سبب الهجرة بمحاولات الإغتيال السياسي والمعنوي التي قام بها ويخطط لها النظام السعودي . وفتحت كندا الحدود له واستقبلته ، وأعدت له مكانا آمنا ، وشديد الحراسة .

يقول محاموا سعد الجبري : إنه. رغم الحراسة المشددة ، ودرجة التأمين العالية ، إلا أن الرجل مازال يتلقي التهديد بالتصفية هو وعائلته ، وبإيقاع منتظم ..

لهذا يرفع دعوي جديد ، تستند الي وثائق جديدة ، حول محاولات الاغتيال التي وقعت مؤخرا .

ونتيجة لما تقدم به محامو سعد الجبري من وثائق ، فإن المحكمة الفيدرالية في واشنطن ، تستدعي الأمير محمد بن سلمان ، ولا تأخذ بمبدأ الحصانة الدبلوماسية التي يتمتع بها رؤساء الدول .

طبعا ولي العهد لم يحضر الي المحكمة ، كما تم تأجيل الإنعقاد حتي تنتهي المشاورات بين القضاه والمدعي العام .