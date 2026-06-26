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تابع الان خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية حصريا على الخليج 365
بيروت - نادين الأحمد - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، وذلك علي هامش اجتماع الأطراف الإقليمية الأربعة الذي تستضيفه القاهرة، وفي إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى إزاء التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، ان اللقاء تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات، حيث أشاد الوزيران بما تشهده العلاقات المصرية-السعودية من زخم متواصل وتنسيق وثيق، مؤكدين الحرص المشترك على مواصلة تطوير أوجه التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
شهد اللقاء تبادلاً للرؤى بشأن عدد من القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها التطورات في الأراضي الفلسطينية والسودان وليبيا وسوريا ولبنان، إلى جانب المستجدات المتعلقة بالملف الإيراني والأوضاع في البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وقد أكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء مختلف التطورات الإقليمية.