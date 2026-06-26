تابع الان خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية حصريا على الخليج 365

ربيع الجابري

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.