شكرا لقرائتكم خبر متحف البحر الأحمر يوثق إرث الملاحة الإسلامية بمقتنيات نادرة يتجاوز عمرها 400 عام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يوثق متحف البحر الأحمر في جدة التاريخية جانبا من الإرث الملاحي الإسلامي عبر مجموعة متنوعة من مؤشرات القبلة والبوصلات والمزاول، التي تعكس ما بلغته صناعة أدوات الملاحة من دقة علمية وحرفية، ودورها في خدمة البحارة والتجار والحجاج على امتداد قرون. وتضم المجموعة أكثر من 20 أداة ملاحية تاريخية، يتجاوز عمر بعضها 400 عام، تحمل نقوشا لآيات من القرآن الكريم والأذان والأدعية، إلى جانب نماذج مصنوعة من النحاس المطلي بالذهب والخشب المطلي بالورنيش، بما يجسد التقاء المعرفة الملاحية بالبعد الديني والثقافي عبر العصور.

وتستعرض معروضات المتحف قطعا نادرة تعود إلى القرنين الـ17 والـ20 الميلاديين، وصنعت من خامات متعددة، تشمل النحاس والفضة والخشب والعاج والزجاج، بما يعكس تطور أدوات الملاحة وتحديد الوقت واتجاه القبلة في العالم الإسلامي.

وتبرز مؤشرات القبلة والبوصلات بوصفها من أبرز الأدوات التي رافقت الرحالة والبحارة والحجاج، إذ جمعت البوصلة المغناطيسية والأقراص الإرشادية لتحديد اتجاه مكة المكرمة من مختلف المدن، مما أتاح أداء الصلاة أثناء التنقل، فيما أسهمت المزاول في تحديد الأوقات ومواقيت الصلاة اعتمادا على حركة الشمس، في صورة تعكس التقدم العلمي في مجالي الفلك والملاحة.