شكرا لقرائتكم خبر زوار جدة التاريخية يستكشفون «مسار الحج التاريخي» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعاد زوار جدة التاريخية ملامح رحلة الحج القديمة، عبر «مسار الحج التاريخي»، الذي أعاد رسم الطريق الذي كان يسلكه ضيوف الرحمن منذ وصولهم بحرا إلى ميناء جدة، وذلك ضمن جولات مجانية نظمت احتفاء بمرور 12 عاما على إدراج جدة التاريخية في قائمة التراث العالمي لليونسكو.

وشكلت الجولة تجربة ثقافية ثرية أتاحت للزوار التعرف على المكانة التاريخية التي اكتسبتها جدة بوصفها بوابة الحرمين الشريفين، وما شهدته عبر القرون من حركة للحجاج والتجار القادمين من مختلف أنحاء العالم، في مشهد يعكس عمقها الحضاري ودورها في التبادل الثقافي والإنساني على ساحل البحر الأحمر.

وانطلقت الجولة من باب البنط، أحد أبرز بوابات سور جدة التاريخية، مرورا بمتحف البحر الأحمر الذي يستعرض تاريخ المدينة بوصفها ميناء رئيسا لاستقبال ضيوف الرحمن عبر المسار البحري، ثم واصل الزوار رحلتهم بين عدد من المعالم التاريخية، شملت موقع الشونة الأثري، ومسجد عثمان بن عفان، ومسجد المعمار، وبيت نور ولي، وبيت نصيف، وسوق العلوي، ومسجد المغربي، قبل أن تختتم عند باب مكة، في محاكاة لمسار الحجاج التاريخي نحو المشاعر المقدسة.