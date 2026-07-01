شكرا لقرائتكم خبر استعراض أحدث التقنيات والحلول لتعزيز استدامة الموارد المائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل المعرض المصاحب لـ«أسبوع المياه السعودي»، المقام في جدة خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو، منصة متخصصة تجمع أبرز الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة العاملة في قطاع المياه، لاستعراض أحدث التقنيات والمبادرات والمشروعات النوعية التي تسهم في تعزيز الأمن المائي ودعم مستهدفات الاستدامة والابتكار في المملكة.

ويضم المعرض أجنحة لعدد من الجهات الوطنية الرائدة في القطاع، من بينها وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وشركة المياه الوطنية، والمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، والهيئة السعودية للمياه التي تستعرض من خلال جناحها منظومة متكاملة للابتكار وبناء القدرات تشمل مركز الابتكار السعودي لتقنيات المياه، ومعهد ابتكار تقنيات المياه والأبحاث المتقدمة، وأكاديمية المياه.

كما يسلط المعرض الضوء على جهود المؤسسة العامة للري في تطوير منظومة الري ورفع كفاءة استخدام الموارد المائية، إلى جانب مشاركة جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) التي تستعرض أحدث أبحاثها وابتكاراتها العلمية في مجالات المياه والتقنيات البيئية، إضافة إلى جناح الشراكات الذي يبرز نماذج التعاون والتكامل بين مختلف الجهات لدعم نمو القطاع وتطوير مشروعاته المستقبلية.

وتشارك في المعرض كذلك مجموعة واسعة من الجهات الخاصة وشبه الحكومية والشركات المتخصصة في مجالات المياه والتقنيات البيئية والخدمات المساندة، مستعرضة حلولا مبتكرة وتقنيات حديثة تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحسين جودة الخدمات وتعزيز الاستدامة.

ويعكس تنوع الجهات المشاركة وما تعرضه من مشاريع ومبادرات وتقنيات متقدمة حجم التطور الذي يشهده قطاع المياه في المملكة، والدور المتنامي للابتكار والشراكات الاستراتيجية في بناء منظومة مائية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.