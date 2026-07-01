شكرا لقرائتكم خبر وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية يستعرض مسيرة 75 عاما من العطاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية في فعاليات أسبوع المياه السعودي، مستعرضا مسيرة وطنية ممتدة لأكثر من 75 عاما، بدأت بقرار تاريخي من المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - طيب الله ثراه - بإنشاء الوقف لخدمة أهالي جدة وتوفير المياه، لتتواصل رسالته في خدمة المجتمع ودعم الاستدامة المائية.

وتأتي مشاركة الوقف ضمن جهوده في التعريف بإرثه التاريخي ودوره التنموي في قطاع المياه، حيث يعرّف جناحه الزوار بتاريخ نشأة الوقف، ومحطات مسيرته التي ارتبطت بسقيا المياه، إضافة إلى أبرز المشاريع والمبادرات التي نفذها على مدى عقود لخدمة المستفيدين وتعزيز جودة الحياة.

ويقدم جناح الوقف رحلة تعريفية توثق التحول الذي شهده الوقف منذ تأسيسه، مرورا بمراحل تطوره، وصولا إلى دوره الحالي في المحافظة على إرثه المائي والتنموي، والمساهمة في دعم مستهدفات قطاع المياه بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

وأكدت مشاركة الوقف في أسبوع المياه السعودي أهمية إبراز الدور التاريخي للأوقاف التنموية في المملكة، وما تمثله من نموذج مستدام في خدمة الإنسان والمكان، وتعزيز التكامل مع الجهات العاملة في قطاع المياه، من خلال المبادرات التي تسهم في تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة إدارة الموارد.

ويواصل وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية أداء رسالته التي انطلقت قبل أكثر من 7 عقود، مستندا إلى إرث عريق ورؤية مستقبلية تهدف إلى تعزيز أثره التنموي، وترسيخ دوره أحد الأوقاف الوطنية التي أسهمت في خدمة المجتمع ودعم مسيرة التنمية في المملكة.