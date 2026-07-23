أخبار من السعودية.. مختصون لـ ”الخليج 365”: احمِ أسرتك من حرائق الصيف.. الصيانة هي الحل

توصيات هامة

القاتل الصامت

د. محمد زمزمي (2)

مسؤولية مشتركة

م. هيثم الاحمدي

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - أعادت حرائق شهدتها مناطق المملكة، وخلفت 10 وفيات و4 إصابات، ملف السلامة المنزلية للواجهة، وحذر مختصون من «القاتل الصامت»، مشددين على أهمية كاشفات الدخان والصيانة الوقائية كخط دفاع أول للأرواح.وباشرت الجهات المختصة التحقيق في ملابسات الحادث الأخير تمهيداً لإعلان نتائجه الرسمية. وفي غضون ذلك، أكد مختصون لـ ”الخليج 365” أن معظم ضحايا الحرائق لا تقتلهم النيران المباشرة، بل يقضي عليهم الدخان المتصاعد.قدم الخبراء حزمة من التوصيات للحد من حرائق المنازل، في مقدمتها ضرورة تركيب كاشفات الدخان في الممرات وغرف النوم، وشددوا على أهمية إجراء الفحص الدوري الدقيق للتمديدات والقواطع الكهربائية لتجنب الالتماسات المفاجئة.وتضمنت التوصيات التحذير من تحميل المشتركات الكهربائية بأحمال تتجاوز طاقتها الاستيعابية القصوى. ودعا المختصون إلى الالتزام التام بصيانة أجهزة التكييف وسخانات المياه وفق تعليمات الشركات المصنعة، إلى جانب إعداد خطة إخلاء منزلية والتدرب عليها بانتظام.وفي هذا الشأن، أكد مستشار السلامة وإدارة المخاطر الدكتور محمد درويش زمزمي لـ ”الخليج 365” أن هذه الحوادث الأليمة تحتم الاستثمار في الوقاية قبل وقوع الكوارث. وأوضح أن الدخان يُعد «القاتل الصامت» لتسببه في فقدان الإنسان وعيه خلال دقائق معدودة.وأضاف الدكتور زمزمي أن وجود كاشف دخان يعمل بكفاءة يمنح الأسرة دقائق ثمينة قد تشكل الفارق الحقيقي في إنقاذ الأرواح. ولفت إلى أن السلامة تبدأ من داخل المنزل عبر المتابعة المستمرة للتمديدات وتجنب الأحمال الزائدة.أشار مستشار السلامة إلى ضرورة التأكد من سلامة أجهزة التكييف وسخانات المياه، وتجهيز خطة إخلاء يتدرب عليها جميع أفراد الأسرة. واختتم حديثه بالتأكيد على أن «الوقاية مسؤولية مشتركة وليست مجرد خيار».فيما أوضح مستشار إدارة المرافق المهندس هيثم الأحمدي أن مفهوم إدارة المرافق الحديثة يرتكز على منع المخاطر قبل وقوعها. وبيّن لـ ”الخليج 365” أن أغلب الحرائق تسبقها مؤشرات فنية يمكن اكتشافها مبكراً عند تطبيق برنامج صيانة منتظم.وأضاف المهندس الأحمدي أن الفحص الدوري للوحات واختبار كاشفات الدخان يسهم بشكل كبير في تقليل احتمالات نشوب الحرائق. وأكد أن الصيانة الوقائية تمثل استثماراً حقيقياً يحمي الأرواح ويضمن استدامة المباني، وليست مجرد تكلفة إضافية.