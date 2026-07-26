أخبار من السعودية.. تتضمن توقيع اتفاقيات.. تفاصيل زيارة وزير الصحة إلى أوزباكستان غدًا

التعاون الصحي بين السعودية وأوزباكستان

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 09:32 مساءً كتب شريف احمد - يبدأ معالي وزير الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، غدًا، زيارة إلى أوزبكستان لمدة يومين متتاليين، لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الصحة والتقنية والاستثمار الصحي.ويتضمن البرنامج عقد لقاءات رسمية رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في أوزبكستان، بحضور وفد سعودي من القطاعين الحكومي والخاص، لمناقشة فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات في عددٍ من المجالات.وتتضمن تلك المجالات، الرعاية الصحية، والتحول الرقمي الصحي، والتدريب والتطوير، واستكشاف فرص توسيع الاستثمار والشراكة بين البلدين، والأنظمة الصحية، والتغطية الصحية الشاملة، والأبحاث والدراسات المشتركة.ويشمل كذلك زيارة عددٍ من المنشآت الصحية، يلتقي خلالها معاليه قيادات القطاع الصحي، للاطلاع على التجارب المتقدمة وتبادل الخبرات، واستكشاف آفاق التعاون المشترك.ويأتي ذلك امتدادًا لما تشهده العلاقات السعودية الأوزبكية من تعاونٍ وثيق وشراكةٍ متنامية، يؤكدان حرص البلدين على توسيع آفاق التعاون في القطاع الصحي بما يحقق المصالح المشتركة.