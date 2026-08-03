أخبار من السعودية.. عواصف ترابية على عددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريرٍ له اليوم، من هبوب رياح شديدة تتجاوز سرعتها (60) كم/ساعة، على محافظات بحرة (الشعيبة)، والليث، والقنفذة؛ تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية, وارتفاع الأمواج.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة التاسعة مساءً.



طقس المملكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد، في المملكة، منبها من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على العديد من المناطق.

حسب بيان الأرصاد؛ تظل درجات الحرارة العظمى مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.