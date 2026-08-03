أخبار من السعودية.. وزير الخارجية يبحث التطورات الإقليمية مع نظيريه القطري والأردني

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالين هاتفيين منفصلين، من الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي.وجرى خلال الاتصالين بحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وأهمية دعم الجهود وتوحيد المواقف الرامية إلى خفض التصعيد.كما بحثوا التصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن المنطقة، بما يضمن عودة حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والبحر الأحمر والحد من التداعيات السلبية للأزمة.