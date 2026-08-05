أخبار من السعودية.. بـ71 مليون ريال.. «المياه الوطنية» تنجز مشروعًا لتعزيز الإمدادات في الأفلاج

- 1/2
- 2/2
الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 02:11 مساءً كتب شريف احمد - أنجزت شركة المياه الوطنية مشروعًا لتوسعة خطوط وشبكات المياه في محافظة الأفلاج بمنطقة الرياض، بتكلفة تجاوزت 71 مليون ريال، ضمن جهودها الرامية إلى تطوير البنية التحتية، ورفع نسب التغطية بخدمات المياه، وتعزيز الأمن المائي في المحافظة.
وأضافت أن المشروع يستهدف توفير مياه الشرب لسكان أحياء شرق ليلى، والملك عبدالله، والريان، إضافة إلى مركز النايفية، وقريتي الفريشة والمودنية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في تلك المواقع.
ودعت شركة المياه الوطنية العملاء في الأحياء والقرى المستفيدة إلى التقدم بطلبات إيصال خدمة المياه عبر قنواتها الرسمية، من خلال تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو الفرع الإلكتروني.
توصيل المياه لمختلف الأحياءوأوضحت الشركة أن المشروع شمل تمديد خطوط وشبكات مياه بأقطار مختلفة، وبأطوال تجاوزت 134 كيلومترًا، إلى جانب إنشاء خزانين للمياه بسعة إجمالية بلغت 1,200 متر مكعب، بما يسهم في تحسين كفاءة الإمداد واستدامة الخدمة.
وأضافت أن المشروع يستهدف توفير مياه الشرب لسكان أحياء شرق ليلى، والملك عبدالله، والريان، إضافة إلى مركز النايفية، وقريتي الفريشة والمودنية، بما يعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين في تلك المواقع.
تحسين مستمر لجودة الخدماتوأكدت الشركة مواصلة تنفيذ مشاريع البنية التحتية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية؛ بهدف تحسين جودة الخدمات، ومواكبة الطلب المتزايد على المياه، وتحقيق الأمن المائي، بما ينسجم مع النهضة العمرانية التي تشهدها المملكة، ويدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 في توفير خدمات مياه مستدامة وفق أعلى معايير الجودة.
ودعت شركة المياه الوطنية العملاء في الأحياء والقرى المستفيدة إلى التقدم بطلبات إيصال خدمة المياه عبر قنواتها الرسمية، من خلال تطبيق الشركة على الهواتف الذكية أو الفرع الإلكتروني.