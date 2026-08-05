أخبار من السعودية.. الذكاء الاصطناعي ومركز تحكم ذكي.. تقنيات جديدة لإدارة شبكة الطرق

الدمام في الأربعاء 5 أغسطس 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - وظفت الهيئة العامة للطرق تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات في إدارة وتشغيل شبكة الطرق بالمملكة؛ بهدف التنبؤ بحالتها، وتنفيذ الصيانة الوقائية، ورفع مستوى السلامة المرورية.

وتعتمد الهيئة على «مركز التحكم الذكي» لإدارة شبكة الطرق على مدار الساعة. ويعمل المركز على تحليل البيانات لحظياً لمتابعة الحالة التشغيلية، وتعزيز سرعة الاستجابة للحركة المرورية. اعتماد الذكاء الاصطناعي في الفحص والتقييم وتستخدم الهيئة معدات المسح والتقييم، ونظاماً يعتمد على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحالة الطرق مستقبلاً. ويدعم هذا النظام تنفيذ أعمال الصيانة الوقائية، لإطالة العمر التشغيلي للشبكة.

وفي مجال الفحص، أدخلت الهيئة معدة لمسح الدهانات الأرضية، تقيس كفاءة العلامات المرورية بسرعة تفوق القياس اليدوي بعشرة أضعاف. وتسهم هذه المعدة في تعزيز دقة النتائج، والمحافظة على وضوح العلامات، ورفع مستوى السلامة.

وأكدت الهيئة أن توظيف التقنيات الحديثة يمثل مرتكزاً أساسياً في استراتيجيتها لتطوير القطاع. وأوضحت أن الهدف يكمن في تحويل بيانات الطرق إلى قرارات استباقية.

وأشارت إلى أن هذه الخطوات تسهم في رفع كفاءة التشغيل والصيانة. وتعمل على تحسين تجربة مستخدمي الطرق، وتعزيز استدامة الشبكة في المملكة.