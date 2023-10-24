بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسبورتينغ براغا اليوم في دوري أبطال أوروبا

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محمد الفلاح - بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا اليوم في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا اليوم في دوري أبطال أوروبا، تقام اليوم مباراة سبورتينج براجا ضد ريال مدريد، في ملعب براجا البلدي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة، في دوري أبطال أروبا 2023 – 2024، يرتحل ريال مدريد إلى البرتغال لمواجهة سبورتنغ براغا على الملعب البلدي براغا، وذلك لحساب الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

النادي الملكي يتصدر ترتيب مجموعته بالعلامة الكاملة بعد الفوز على يونيون برلين في إسبانيا، ثم فوز آخر استثنائي على نابولي في إيطاليا.

وعلى الرغم من فوارق الإمكانات بين الفريقين، إلا أن براغا يظل خصمًا من الصعب اللعب ضده، وليس أدل على ذلك من فوزه على يونيون برلين في ملعبه بعد تأخره 2-0.

قد لا يشارك ريال مدريد بالقوام الأساسي باعتبار أن يوم السبت المقبل سيخوض الفريق مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة، إلا أن كارلو أنشيلوتي أكد على ضرورة العودة لإسبانيا بالنقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسبورتينغ براغا في دوري أبطال أوروبا 2024

قنوات "بي إن سبورتس" هي الناقل الحصري لمسابقة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وعلى هذا الأساس، يمكنك متابعة مباراة ريال مدريد وسبورتنغ براغا فقط عبر قناة beIN Sports HD 1 المشفرة.

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وسبورتنغ براغا في دوري أبطال أوروبا 2024؟

قناة "beIN Sports HD 1" متاحة عبر القمر الصناعي نايل سات وسهيل سات عبر الترددات الآتية:

تردد قناة beIN Sports HD 1 على نايل سات

التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تردد قناة beIN Sports HD 1 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

موعد مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا اليوم

وتنطلق مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا اليوم الثلاثاء 24-10- 2023، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، علي أن تلعب المباراة علي لأرض ملعب براجا البلدي.

تشكيلة ريال مدريد المتوقعة في مواجهة سبورتينغ براغا:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: داني كارفاخال – ألبا –روديغر– فران جارسيا.

خط الوسط: توني كروس – جود بيلينجهام – لوكا مودريتش – تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور –– رودريغو.

تشكيلة سبورتينغ براغا المتوقعة في مواجهة ريال مدريد:

حراسة المرمى: ماتيوس

خط الدفاع: مينديز-ساتشي-نياكاتي-بورخا

خط الوسط: هورطا-المصراتي-زالازار

خط الهجوم: ديالو-بانزا-بروما

والجدير بالذكر أن ريال مدريد يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة من دوري أبطال أوروبا برصيد ستة نقاط من مباراتين، بعد الفوز على يونيون برلين بهدف دون رد، ثم الانتصار المثير على نابولي بنتيجة 3-2 في الجولة الثانية.

أما سبورتينج براجا فيشغل المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، بعد الخسارة أمام نابولي في الجولة الأولى بهدفين لهدف، ثم الفوز الثمين على يونيون برلين بنتيجة 3-2.

ريال مدريد ضد براغا بث مباشر

هل سيتبنى المدرب كارلو أنشيلوتي استراتيجية المداورة في مباراة اليوم بهدف تجهيز لاعبيه الأساسيين لمواجهة الكلاسيكو في السبت القادم؟ هذا هو السؤال الهام الذي طرحه العديد من النقاد.

من المتوقع أن لا يُعيد أنشيلوتي جميع نجومه إلى دكة البدلاء في هذا اللقاء. قد يكون هناك بعض التدوير البسيط، ولكنه لن يشمل المراكز الحيوية في الفريق.

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يدرك أنشيلوتي تمامًا أن فوز ريال مدريد في هذه المباراة سيعزز معنويات الفريق ويجعله يدخل الكلاسيكو ضد برشلونة بحالة معنوية جيدة وثقة عالية.

ومن الناحية المعاكسة، إذا حدث تعثر في هذا اللقاء، فقد يؤثر ذلك سلبًا على الفريمن المرجح ألا يعتمد المدرب كارلو أنشيلوتي على نظام المداورة بشكل كبير في هذه المباراة.

قد يقوم بإجراء بعض التغييرات البسيطة في التشكيلة، ولكنه سيحافظ على الركائز الأساسية في الفريق.

يدرك أنشيلوتي أهمية الفوز في هذه المباراة للحفاظ على الزخم والثقة قبل المباراة الكبيرة ضد فريق الكلاسيكو. وبالتالي، فإنه سيسعى لتحقيق الفوز وتجهيز الفريق بأفضل شكل ممكن للمواجهة المهمة في الأيام القادمة.