ياسر رشاد - القاهرة - يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. كورة لايف

يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.. كورة لايف، تشهد عودة مباريات الدوري الإنجليزي عقب التوقف الدولي مواجهة من العيار الثقيل في قمة الدوري الإنجليزي تجمع المتصدر مانشستر سيتي مع الوصيف فريق ليفربول، في مباراة قوية تجمع الفريقين في استاد الاتحاد.

ويستضيف مانشستر سيتي على ملعب الاتحاد نظيره ليفربول في قمة مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

وتتصدر كتيبة الإسباني بيب غوارديولا ترتيب البريميرليغ بفارق نقطة واحدة عن فريق المدرب الألماني يورغن كلوب، مما سيشعل المواجهة بين الطرفين.

وسبق أن التقى الفريقان في 52 مباراة خلال مشوارها بالبريميرليج، انتصر ليفربول في 21 مباراة، فيما فاز السيتي في 12 مباراة وتعادلا 19 مرة.

وعن إجمالي مباريات الفريقين في جميع المسابقات، فقد جمعتهما 127 مباراة، فاز السيتي في 28 مباراة، فيما تعادلا 35 مرة وفاز ليفربول في 64 لقاء.

لكن على الجانب الآخر، خسر مانشستر سيتي مباراة واحدة من آخر 14 مباراة ضد ليفربول، أقيمت على استاد الاتحاد في بطولة الدوري الإنجليزي.

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة ليفربول ومانشستر سيتي عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويقدم فريق ليفربول موسما رائعا على عكس الموسم الماضي الذي خرج فيه خالي الوفاض كما ابتعد عن دوري أبطال أوروبا عقب احتلاله المركز الخامس في ترتيب الدوري.

محمد صلاح في تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

من المتوقع أن يبدأ ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، كودي جاكبو.