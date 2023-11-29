ياسر رشاد - القاهرة - مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي بث مباشر

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وجالاتا سراي بث مباشر يلا شوت في دوري أبطال أوروبا ، مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي يلا لايف ويحتل مانشستر يونايتد المركز الأخير في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا وسيحل ضيفا على غلطة سراي صاحب المركز الثالث. ويتأخر الشياطين الحمر بفارق نقطة واحدة عن منافسيهم، فيما يحتل كوبنهاجن المركز الثاني. النقاط الوحيدة التي حصلوا عليها حتى الآن جاءت في الفوز 1-0 على ضيفهم الدنماركي. وخسروا جميع مبارياتهم الثلاث الأخرى، واحدة أمام الفرق الثلاثة الأخرى في المجموعة. ويتضمن ذلك الخسارة أمام بايرن ميونيخ المتصدر، الذي يستضيفه يونايتد في المباراة الأخيرة بالمجموعة. الخسارة في تركيا ستجعلهم غير قادرين على التأهل لمراحل خروج المغلوب. حتى أنهم قد يفوتون فرصة الانتقال إلى الدوري الأوروبي إذا فاز كوبنهاجن بطريقة أو بأخرى على بايرن ميونخ. شهد يوم الأحد فوزهم على إيفرتون 3-0 خارج أرضهم، وتكرار هذا الأداء هو ما سيحتاجون إليه في تركيا. كان الفوز في جوديسون بارك هو الرابع الذي يحققونه في آخر خمس مباريات خارج أرضهم.

وقد ضمن بايرن ميونيخ صدارة المجموعة الأولى، دون الحاجة إلى الحصول على أي نقطة في الجولتين المقبلتين، ويبقى الصراع قائمًا على البطاقة الثانية المؤهلة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

ويدخل مان يونايتد بعدد كبير من الغيابات أمام غلطة سراي إلى 8 لاعبين بعد إيقاف راشفورد بجانب إصابة 7 لاعبين آخرين وهم كاسيميرو، ليساندرو مارتينيز، جوني إيفانز، كريستيان إريكسن، تايريل مالاسيا وأماد ديالو وماونت، مع وجود شكوك حول مشاركة هويلوند.

تشكيلة مانشستر يونايتد المتوقعة اليوم

حراسة المرمي: أونانا.

خط الدفاع: دالوت، لينديلوف، هاري ماجواير، لوك شاو.

خط الوسط: مكتوميناي ، كوبي مينو، فيرنانديز.

خط الهجوم: راشفورد، هويلاند، جرناتشو.

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بث مباشر الان مانشستر يونايتد

بينما تنطلق مباراة مانشستر يونايتد بث مباشر الان امام نظيرة غلطة سراي مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة ال 6:45 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر 7:45 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا 8:45 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والعراق والبحرين واليمن والاردن وفلسطين ولبنان وسوريا والصومال 9:45 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي .

كما تنقل مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وغلطة سراي بث مباشر اليوم الثلاثاء في منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري ابطال اوروبا وتنقل المباراة عبر قناة بي ان سبورت 2 بصوت المعلق الرياضي الشهير خليل البلوشي.