هل يصبح عام 2024 المشهد الأخير في سيناريو انتقال مبابي المحتمل إلى ريال مدريد ؟

ياسر رشاد - القاهرة - انتقال مبابي إلى ريال مدريد .. سيناريو تكرر طيلة السنوات الماضية بتقدم إدارة النادي الإسباني بغرض جاد لضم اللاعب الفرنسي نجم باريس سان جيرمان خلال فترات الانتقالات الماضية التي امتدت قرابة الـ 3 مواسم ، حتى الانتظار إلى انتهاء فترة تعاقده الرسمية بختام الموسم الجاري “صيف 2024”.





ويحق للنجم الفرنسي المتوج مع بلاده بلقب مونديال 2018 ، ووصافة مونديال 2022 ، التوقيع لأي ناد خلال فترة الانتقالات الشتوية من شهر يناير الجاري.

تحركات جادة من ريال مدريد ..

واتخذت إدارة ريال مدريد قرارًا نهائيًا حول الصفقة ، ويبدو أن العام الحالي سيكتب المشهد الأخير في سيناريو انتقال اللاعب إلى الفريق الملكي ، بتقدمها بعرض رسمي به بنود تم وضعها منذ عام 2022 .

ووفقًا لتقارير إسبانية ، فإن إدارة الريال تجهز حاليًا لعرضين ، وتنتظر الموافقة النهائية في أول أسبوعين من شهر يناير.

وأكدت التقارير أنه في حال عدم موافقة اللاعب ، سيضطر النادي إلى إغلاق ملف الصفقة نهائيًا حتى في الصيف المقبل.

وكان ريال مدريد قد أبدى جدية كبيرة خلال فترات الانتقالات الماضية لضم اللاعب، بعدما قرر عدم تمديد تعاقده لموسم ثالث مع فريقه الحالي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية أن ريال مدريد يرغب في الحصول على خدمات مبابي خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بعد قرار اللاعب بعدم الاستمرار ضمن صفوف الفريق الفرنيي.

وأوضحت أن الملكي منح مبابي مهلة أخيرة لتحديد موقفه النهائي من الانتقال للفريق من عدمه، خاصة وأن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للريال يرغب في الحصول ضم اللاعب، حيث أبدى ترحيب بالتعاقد معه، من أجل الاستفادة من خدماته الفنية العالية.