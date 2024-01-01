محمد صلاح أساسيًا في تشكيل ليفربول الرسمي أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نيوكاسل يونايتد، على ملعب أنفيلد ضمن لقاءات الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي.

تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، جو جوميز.

في خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، جونز.

في خط الهجوم: محمد صلاح، دياز، داروين نونيز.

ويخوض فريق ليفربول لقاء اليوم بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد بالصدارة عن أستون فيلا، الذي يمتلك عدد النقاط نفسه في المركز الثاني، بفارق الأهداف، واستغلال تعثر فريق آرسنال بعد خسارته أمس.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، في حين يمتلك نيوكاسل يونايتد 29 نقطة في المركز التاسع.

وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ونظيره نيوكاسل يونايتد في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية عبر قناة beIN Sports HD 1.