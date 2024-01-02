عدلي القيعي: الدوري السعودي هو المنافس الحقيقي للدوري الإنجليزي عالميا

محمد اسماعيل - القاهرة - قال عدلي القيعي رئيس شركة الكرة في النادي الأهلي، إن الدوري السعودي هو الأكثر زخمًا في المنطقة العربية، ويعتبر هو المنافس الحقيقي للدوري الإنجليزي عالميا، من حيث القيمة التسويقية وعدد النجوم.

وأضاف "القيعي"، في لقائه ببرنامج "ملك وكتابة"، المذاع عبر فضائية "الأهلي"، اليوم الإثنين، أن الأهلي نجح في التفوق على الاتحاد السعودي في مونديال الأندية بفضل مكانته الكبيرة والتاريخية، ولذلك الأهلي ينافس ريال مدريد بفضل نجوم الفريق والانجازات التي تحققت والجماهير الحمراء الأكثر شغفا في العالم.

وأكد أن بطولة كأس العالم للأندية القادمة في أمريكا 2025 صعبة جدا، لأن النظام تغير وحجم التحديات أصبح كبير، متابعا: "معندناش رفاهية عدم التفكير في القادم، والمسئولين مش بيناموا من حجم الإحساس بالمسئولية".

وعن مشاركة 4 أندية في كأس السوبر للأندية للأبطال، أوضح أنه ليس ضد أي تطور في نظام المشاركة لكن مكافأة البطل 250 ألف دولار غير مجدية ولا تكفي، وكان يجب أن لا تقل المكافأة عن مليون دولار للبطل.

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