شكرا لقرائتكم خبر عن الإسباني خوان كارلوس: منتخب اليد يمتلك جيل جيد.. وهدفنا التتويج ببطولة إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد، أن المفاوضات مع الاتحاد المصري لكرة اليد لم تكن صعبة، وكنت أبحث عن مشروع وكذلك الاتحاد كان يبحث عن نفس الأمر وبالتالي الأمور كانت سهلة.

وقال المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد عبر برنامج رقم 10 على القناة الأولى مع الإعلامي كريم رمزي، نتمنى الوصول إلى دورة الألعاب الأولمبية من خلال حصد كأس الأمم ونتأهل إلى كأس العالم ونقدم مستوى تنافسي مع المنتخبات الأخرى هذه هي الأهداف المرجوة.

وشدد أن منتخبات الدنمارك وإسبانيا وفرنسا والسويد، لابد من التغلب على منتخب أو اثنين من تلك المنتخبات حتى نستمر في مشوارنا بشكل أفضل في كأس العالم وهذا ما نحتاجه الفترة المقبلة إذا حققنا هدفنا ووصلنا للمونديال.

وتابع: اننا نمتلك جيل جيد من اللاعبين يمكنه تحقيق نتائج كبيرة وكأس الأمم الأهم بالنسبة لنا وكذلك الوصول إلى أولمبياد باريس.

وعن الاستعداد لكأس الأمم؟ قال، هدفنا الأساسي حصد اللقب الفوز بالبطولة ومن ثم التأهل إلى أولمبياد باريس سوف نذهب للدنمارك للتدريب وملاقاة فرق عالمية لابد أن نقوم بالتركيز خطوة بخطوة ويوم بيوم في البطولة.. يجب التركيز ومسؤوليتي حجب الضغط الجماهيري عن اللاعبين.

واستطرد: نختار 18 لاعبا فقط في القائمة المشاركة في كأس الأمم، ولكن يمكن إدخال 5 لاعبين أخرين خلال البطولة ومنفتحون على ضم لاعبين أخرين في القائمة.

وأكد أن القائمة التي اخترتها للسفر معي إلى الدنمارك بشكل مبدئي هي نفس قائمة كأس الأمم2024.

وعن حسن قداح وإمكانية لحاقه بكأس الأمم لكرة اليد؟ قال ، الأمر لا يعتمد على جانب فني ولكن الرأي النهائي رأي طبي إذا لم يكتمل تعافي اللاعب لا أستطيع ضمه للقائمة.

وتابع: اخترت حارسين فقط لأننا نعاني من إصابات كثيرة ونحتاج لاعبين بدلاء أكثر وليس حراس.

وواصل حديثه: أود أن يكون لدي 10 أو 15 لاعبا محترفا في قائمة منتخب مصر، ولكن المباراة الأكثر تنافسية في كرة اليد المصرية تكون بين الأهلي والزمالك ومن الأفضل وجود فرصة أكبر لاحتراف اللاعبين في دوريات قوية.

وعن لقاء أحمد الأحمر؟، قال المدير الفني، أتحدث معه دائما أحمد الأحمر أسطورة عندما تتحدث عن كرة اليد المصرية، دائما ما تسمع اسم الأحمر وحرصت على تواجده في القائمة لنحتفظ به كبديل اضطراري ومواقف تحتاج إلى خبرته.

وعن أحمد الأحمر ميسي كرة اليد؟ علق قائلا: نعم هو حقق العديد من البطولات مع المنتخب ويقدم أداء مذهلا في عمر 40 عاما ولا شك أن الأحمر في وقته كان هو الأفضل.

وعن الدوري المصري لكرة اليد؟ قال: أتمنى أن يكون هناك المزيد من الفرق التي تنافس الأهلي والزمالك وأن يكون الدوري أكثر تنافسية.

وواصل ، تغيير نظام الدوري للبلاي أوف؟ من الجيد أن يكون لدينا منافسة نشاهدها من ثلاث مباريات وهذا جيد للجمهور.

وأردف، احب أقول للجمهور يجب دعم اللاعبين في الوقت الصعب والسهل وعدم الضغط على اللاعبين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أو ما شابه ذلك لتقديم أفضل أداء وأطلب من الجمهور أن يملئ مقاعد صالة ستاد القاهرة لدعمنا في البطولة.