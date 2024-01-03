شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الأهلى يركز على التدريبات الخططية بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينوي مارسيل كولر المدير الفني للأهلي التركيز على التدريبات الخططية والتخصصية بعد استئناف تدريبات الفريق الأحمر بدءا من يوم 11 يناير الجاري على ملعب مختار التتش، من أجل تصحيح بعض الأمور الفنية والمشاكل الفنية التي واجهها الفريق الأحمر في الفترة الماضية.

ولم تشفع الفترة الماضية لمارسيل كولر في تصحيح الأخطاء وتخصيص فقرات إضافية في المران على بعض الجمل الفنية والتدريبات التخصصية بسبب ضغط المباريات في عدة بطولات محلية ودولية، وخوض مباراة كل 72 ساعة، ويرى أن فترة توقف الدوري الحالية هي الفترة الأنسب لتطبيق جمل فنية وخططية جديدة.

ويحدد الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر، برنامج التحضير للفترة المقبلة بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق الأحمر حتى 10 يناير الجاري، عقب الانتهاء من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت مؤخرا في دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.

ويجتمع الجهاز الفني للأهلي فى أول مران له بعد انتهاء فترة الراحة وتحديدا يوم 11 يناير الجاري، لتحديد برنامج الفريق الأحمر والتدريبات التي سيؤديها اللاعبون والأحمال البدنية التي سيخضعون لها، ودراسة إمكانية خوض عدد من المباريات الودية لتجهيز اللاعبين البدلاء والبعيدين عن المشاركة في المباريات.

وجاء النادي الأهلي فى المركز الثالث فى قائمة أكثر الأندية وقوفًا على منصات التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، فمن بين 42 ناديًا صعدت لمنصات التتويج بالميداليات في البطولة، تصدر ريال مدريد القائمة برصيد 5 ميداليات كلها ميداليات ذهبية، ثم برشلونة الإسباني برصيد 4 ميداليات منها 3 ذهبيات وفضية واحدة، يليهما الأهلي 4 ميداليات برونزية، ثم بايرن ميونيخ وكورينثيانز برصيد ميداليتين ذهبيتين لكل منهما، وليفربول وتشيلسي ذهبية وفضية، وإنترناسيونال ذهبية وبرونزية، وريفر بليت وفلامنجو فضية وبرونزية، ومونتيري ميداليتان برونزيتان، فيما صعد 31 ناديًا لمنصات التتويج بالميداليات برصيد ميدالية واحدة.

فاز النادي الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الـ14 في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد الفوز في المباراة النهائية على مودرن فيوتشر 4-2، أحرز للأهلي محمود عبد المنعم كهربا وحسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد، وأحرز لفيوتشر عمر السعيد ومحمد محمود، وصل الأهلي للمباراة النهائية بعد الفوز في نصف النهائي على سيراميكا كليوباترا بهدف للا شيء سجله أرثر جوستيس لاعب سيراميكا في مرمى فريقه.

سبق للنادي الأهلي الفوز الفوز بكأس السوبر المصري 13 مرة مواسم: 2002/2003، 2004/2005، 2005/2006، 2006/2007، 2007/2008، 2009/2010، 2011/2012، 2013/2014، 2014/2015، 2016/2017، 2017/2018، 2020/2021، 2021/2022.

ويغيب الأهلي فترة طويلة بسبب توقف المسابقات لظروف مشاركة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار، على أن يستأنف المباريات بدءا من النصف الثاني لشهر فبرابر المقبل.