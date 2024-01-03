شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بركات وإسلام رشدى في تشكيل مكادي.. ووليد طلعت يقود هجوم وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صلاح المدير الفني لنادي مكادي عن تشكيلة الفريق في مباراة دجلة اليوم ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر بدورى المحترفين.وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمي: محمد الغندور
خط الدفاع: محمود مبارك - حسين الحسيني - أحمد أوكا- أحمد حسين (ميسي).
خط الوسط: هشام عبد الحميد - عمر عماد – إسلام رشدي- مصطفى عز.
الهجوم : عمرو بركات- باتريك أدو.
البدلاء : محمد مصطفى- حسام الريالي- محمود السيد- محمد شريف - باسل محمد - محمد علي - يوسف بيبو -مؤمن عاطف - كريم الشرقاوي.بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:
حراسة المرمى: عبد الكافى رجب
الدفاع: إسلام كانو، محمد جابر، محمود رجب، محمد الشبينى
الوسط: محمود السيد، مؤمن عاطف، يوسف أويا، محمود طلعت، أحمد داهش
الهجوم: وليد عطية
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