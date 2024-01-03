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عمرو بركات وإسلام رشدى في تشكيل مكادي.. ووليد طلعت يقود هجوم وادى دجلة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صلاح المدير الفني لنادي مكادي عن تشكيلة الفريق في مباراة دجلة اليوم ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر بدورى المحترفين.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمي: محمد الغندور

خط الدفاع: محمود مبارك - حسين الحسيني - أحمد أوكا- أحمد حسين ().

خط الوسط: هشام عبد الحميد - عمر عماد – إسلام رشدي- مصطفى عز.

الهجوم : عمرو بركات- باتريك أدو.

البدلاء : محمد مصطفى- حسام الريالي- محمود السيد- محمد شريف - باسل محمد - محمد علي - يوسف بيبو -مؤمن عاطف - كريم الشرقاوي.

بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:

حراسة المرمى: عبد الكافى رجب

الدفاع: إسلام كانو، محمد جابر، محمود رجب، محمد الشبينى

الوسط: محمود السيد، مؤمن عاطف، يوسف أويا، محمود طلعت، أحمد داهش

الهجوم:  وليد عطية

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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