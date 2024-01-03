شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو بركات وإسلام رشدى في تشكيل مكادي.. ووليد طلعت يقود هجوم وادى دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد صلاح المدير الفني لنادي مكادي عن تشكيلة الفريق في مباراة دجلة اليوم ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشر بدورى المحترفين. وجاء التشكيل على النحو التالي: وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمي: محمد الغندور خط الدفاع: محمود مبارك - حسين الحسيني - أحمد أوكا- أحمد حسين (ميسي). خط الوسط: هشام عبد الحميد - عمر عماد – إسلام رشدي- مصطفى عز. الهجوم : عمرو بركات- باتريك أدو. البدلاء : محمد مصطفى- حسام الريالي- محمود السيد- محمد شريف - باسل محمد - محمد علي - يوسف بيبو -مؤمن عاطف - كريم الشرقاوي. بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى: بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى: حراسة المرمى: عبد الكافى رجب الدفاع: إسلام كانو، محمد جابر، محمود رجب، محمد الشبينى الوسط: محمود السيد، مؤمن عاطف، يوسف أويا، محمود طلعت، أحمد داهش الهجوم: وليد عطية

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز