إصابة البليهي مع منتخب السعودية قبل انطللاق منافسات كأس أمم آسيا

تلقى الجهاز الفني بـ منتخب السعودية صدمة مدوية بإصابة علي البليهي قبل انطلاق منافسات بطولة كأس امم آسيا.

تعرض علي البليهي مدافع الهلال ومنتخب السعودية للإصابة في مران الأخضر اليوم الأربعاء غادر على آثرها التدريبات.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “الرياضية” السعودية تعرض علي البليهي لإصابة بعد احتكاك مع عباس الحسن على اثرها لم يكمل التمرين.

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وقرر المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني سحب المدافع للحفاظ عليه من الإصابة.

تشير الفحوصات المبدئية إلى أن الإصابة بسيطة ومن المقرر أن يخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة لتحديد موقفه من المشاركة في مواجهة لبنان.

ويستعد المنتخب السعودي لخوض مباراته الودية الأولى أمام لبنان والمقرر لها في الثالثة عصر غد الخميس بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب نادي الغرافة القطري.

ويخوض الأخضر المباراة الودية الثانية أمام فلسطين في التاسع من شهر يناير الجاري، وستكون ثالث مبارياته الودية أمام منتخب هونغ كونغ في العاشر من يناير.