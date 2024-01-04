يوفنتوس يطيح بـ ساليرنيتانا بسداسية ويكمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إيطاليا

حقق نادي يوفنتوس الريمونتادا الساحقة أمام نظيره ساليرنيتانا، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس إيطاليا.

واستضاف نادي يوفنتوس نظيره ساليرنيتانا على ملعبه أليانز، لخطف بطاقة العبور إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا في نسخته الجارية.

وافتتح ساليرنيتانا التهديف بعد مرور دقيقة واحدة على بداية المباراة، عن طريق اللاعب تشوكوبويكيم ايكويميسي، قبل أن يعود يوفنتوس سريعًا في اللقاء.

ونجح يوفنتوس فى تسجيل هدفين عن طريق فابيو ميريتي وأندريا كامبياسو، فى الدقيقتين 11 و 35 من زمن المباراة، لينهي الشوط الأول لصالحه بعد أن كان متأخرًا.

وفي الشوط الثاني، عزز يوفنتوس من تقدمه، عن طريق روجاني في الدقيقة الـ 54، وفي الدقيقة الـ 75 سجل ديلان برون لاعب ساليرنيتانا هدفًا في مرماه، ليزيد حصيلة يوفنتوس.

وواصل كينان يلدز حفلة أهداف يوفنتوس في المباراة على نظيره، ليحسم اللقاء لصالحهم بخماسية مقابل هدف وحيد، قبل أن يضيف تيموتي ويا السادس في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع

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وبهذه النتيجة، أكمل يوفنتوس عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا، ليضرب موعدًا مع فروزينوني كاليتشو الذي حقق المفاجأة وأطاح بـ نابولي من البطولة.