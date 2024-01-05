شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تحذر من عقد ندوات توعوية دون التنسيق معها والان مع تفاصيل الخبر
وتؤكد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن الهيئة الرياضية التي تخالف ذلك تعرض نفسها للمساءلة والعقوبات وفقا لنصوص الكود الدولي لمكافحة المنشطات والمعايير الدولية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، وذلك من منطلق حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات على دقة المعلومات والمواد التعليمية التي تقدم لأبنائنا الرياضيين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.
جدير بالذكر أن المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات هي الجهة المسئولة عن التخطيط والتنسيق والتنفيذ والمراقبة والدعوة للتحسينات في مجال مراقبة تعاطي المنشطات في مصر، والتعاون مع المنظمات والوكالات الوطنية والدولية ذات الصلة ومنظمات مكافحة المنشطات الأخرى، وكذلك التخطيط والتنفيذ ورصد المعلومات الخاصة بمكافحة المنشطات وبرامج التعليم والتثقيف والوقاية.
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