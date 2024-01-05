رونالدو يتوج بجائزة جديدة في الدوري السعودي

الرياص - اسماء السيد - تُوّج البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، بجائزة جديدة في الدوري السعودي، عقب تألقه مع الفريق خلال الفترة الأخيرة.

وذكرت شبكة "بليتشر ريبورت"، أن كريستيانو حصل على جائزة أفضل لاعب في شهر كانون الأول(ديسمبر) الماضي.

وشارك رونالدو في 5 مباريات بالدوري في الشهر الماضي، حيث تمكن من التسجيل في 4 مواجهات، وأحرز 5 أهداف وصنع 2 آخرين.

وأضافت: "البرتغالي فاز بالجائزة للمرة الرابعة (شباط /فبراير وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر وكانون الأول/ديسمبر) منذ انضمامه للنصر".

وصافة

ويسعى كريستيانو إلى مواصلة ظهوره الجيد مع النصر لحصد بطولة الدوري، حيث يحتل الفريق الوصافة بفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.

يُذكر أن رونالدو، كان قد تُوِّج بجائزة "مارادونا" ضمن جوائز غلوب سوكر 2023، بعدما تصدر قائمة هدافي العام الميلادي في العالم برصيد 54 هدفا. كما حصد الجائزة المقدمة من مجلس دبي الرياضي، بعد منافسة شرسة مع الفرنسي كيليان مبابي والإنكليزي هاري كين والنرويجي إيرلينغ هالاند.