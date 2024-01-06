محمد شريف يكشف كواليس واقعة “الإشارة الخارجة” من طارق حامد وحديثه مع رونالدو

كشف محمد شريف مهاجم نادي الخليج السعودي، كواليس واقعة الإشارة الخارجة من طارق حامد، لاعب ضمك، وحديثه مع البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان طارق حامد، وجه إشارة خارجة لـ محمد شريف، في المباراة التي جمعت بين الخليج وضمك في كأس خادم الحرمين.

ووقعت لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة على طارق حامد بالإيقاف لمدة مباراتين وتغريمه ماليًا.

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وقال محمد شريف في تصريحات عبر قناة “إم بي سي مصر”، إن الواقعة كانت “هزار” من البداية، مضيفًا:” أثناء تنفيذ طارق حامد ركلة جزاء، رددت “هيضيعها” أكثر من مرة”.

وأوضح مهاجم الاهلي السابق:” طارق حامد بعد تسديد ركلة الجزاء كان بيهزر وده كان رد فعله، ومكانش يعرف إن الكاميرا أظهرت اللقطة”.

وأكد محمد شريف على عدم وجود أزمة مع طارق حامد، وعقب المباراة قام بمصافحته، ولكن شعر بالضيق أنه تعرض للعقوبة بسببه.

وتطرق شريف للحديث عن المباراة التي جمعت بين الخليج والنصر في بطولة الدوري السعودي، والحديث الذي دار مع كريستيانو رونالدو.

وأشار شريف:” في المباراة كان هناك هدفًا لفريق النصر تقوم تقنية الفيديو بمراجعته، وكنت أتحدث مع الحكم بأنه تسلل، قبل أن يتدخل رونالدو”.

واختتم:” يظهر على ظهر قميصي مع الخليج اسمي، وعندما كنت أتحدث مع الحكم على أن الهدف تسلل، جاء رونالدو وقال لي شريف لا (ليس تسلل)”.