إصابة لاعب أرسنال قبل مباراة ليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

سيغيب المهاجم البرازيلي جابرييل خيسوس لاعب نادي أرسنال عن مباراة اليوم ضد أرسنال، ضمن مواجهات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي، على ملعب الإمارات. وفقا لموقع "ذا أثليتيك".

وتعرض البرازيلي لإصابة في الركبة خلال تدريبات الأرسنال استعدادا لمباراة الدور الثالث ضد تشيلسي.

الجدير بالذكر أن خيسوس شارك في الموسم الجاري 21 مباراة فقط مع الجانرز، بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة الموسم الماضي، وغيابه عن الفريق خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

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