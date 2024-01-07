في ثاني مبارياته.. عمرو وردة ينقذ فريق بانسيرايكوس من الخسارة في الدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

صنع المحترف المصري عمرو وردة لاعب نادي بانسيرايكوس اليوناني هدف تعادل فريقة أمام كيفيسيا، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من الدوري اليوناني.

وتقدم فريق كيفيسيا بهدف في الدقيقة 43 من زمن شوط المباراة الأول، وفي الدقيقة 85 صنع عمرو وردة هدف

التعادل لزميله جيفتي بايكو لتنتهي المواجهة بنتيجة 1-1.

وتعد هذه المباراة الثانية التي يشارك فيها وردة مع فريقه الجديد، بعدما انتقل إليهم قادما من نادي فاركو.

الجدير بالذكر أن نادي بانسيرايكوس يحتل المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري اليوناني برصيد 15 نقطة من 17

مباراة، وبفارق 23 نقطة عن المتصدر باوك.

اقرأ أيضا..

جود بيلينجهام يشارك مدفأة ريال مدريد مع حامل الكرات (صور وفيديو)