كأس الاتحاد الإنجليزي: - ليفربول يعبر من مطب آرسنال ويصعد مع مانشستر سيتي يصعد إلى الدور الرابع

عبر ليفربول إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعدما تخطى مستضيفه آرسنال 2-0 الأحد.



وسجل الهدف الأول لاعب المدفعجية البولندي جاكوب كيويور بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة 80.



فيما وقع على الهدف الثاني الكولوكبي لويس دياز 90+5 بعد تمريرة حاسمة من البرتغالي ديوغو جوتا.



وخرج أرسنال من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في موسمين من المواسم الثلاثة الماضية (2021-22 أيضًا)، وذلك بعد أن تأهل من 24 من أصل 25 مواجهة سابقة في الدور الثالث مسبقًا.



كما خسر أرسنال ثلاث مباريات متتالية في جميع المسابقات للمرة الأولى منذ أبريل 2022، بينما فشل على أرضه في التسجيل في مباريات متتالية للمرة الأولى منذ يناير 2022.



بدوره تأهل ليفربول من الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي في 12 موسمًا من أصل 13 موسمًا، وفشل فقط في موسم 2018-2019 عندما خسر أمام ولفرهامبتون.



وسجل لويس دياز هدفه السادس هذا الموسم في جميع المسابقات، أي أكثر بهدف واحد مما سجله الموسم الماضي مع ليفربول ويعادل أعلى رصيد له في موسم للريدز (6 في 2021-22).



وكان جاكوب كيويور أول لاعب من أرسنال يسجل هدفًا في مرماه في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ غابرييل ماغالهايس ضد ساوثهامبتون في يناير 2021، وأول لاعب يفعل ذلك ضد ليفربول في أي مسابقة منذ شكودران موستافي في كأس الدوري في أكتوبر 2019.



السيتي يكتسح



تأهل مانشستر سيتي حامل اللقب إلى الدور الرابع من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي عقب تغلبه على ضيفه هدرسفيلد تاون بخمسة أهداف دون رد الأحد في إطار الدور الثالث من المسابقة.



سيطر لاعبو سيتي على المباراة منذ بدايتها وافتتح فيل فودين التسجيل في الدقيقة 33 ثم أضاف جوليان ألفاريز الهدف الثاني في الدقيقة 37 وفي الدقيقة 58 تمكن أوسكار بوب من تسجيل الهدف الثالث قبل أن يعود فيل فودين مجدداً ويحرز الهدف الثاني له والرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 65.



وفي الدقيقة 74 تمكن جيرمي دوكو من تسجيل الهدف الخامس بعد أن استغل تمريرة حاسمة رائعة من نجم سيتي وصانع ألعابه العائد من الإصابة كيفن دي بروين.



من جهته سقط فريق وست هام في فخ التعادل الإيجابي مع ضيفه بـريستول سيتي بتعادلهما بهدف لمثله



تقدم أصحاب الأرض بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول عن طريق مهاجمهِ جارود بوين، واستمر تفوق وست هام حتى الدقيقة الثانية والستين، حيث تمكن لاعبُ بـريستول سيتي (تومي كـون واي) من تسجيل هدف التعادل للضيوف فارضا على وست هام اعادة المباراة هذه المرة على أرضه.



كما عبر ليدز يونايتد إلى الدور ذاته بعد تخطيه بيتربوروه يونايتد 3-0، ووست بروميتش على ألدرشوت تاون 4-1.



في حين ستعاد مباراة نوتنغهام فورست وبلاكبول بعد التعادل 2-2.



(بي إن سبورت)